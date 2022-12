Boxer machen einen ganzen Verein stolz

Qualifikation für die Niederrheinmeisterschaften sind der nächste Schritt.

Nach den Erfolgen bei einem internationalen Turnier in Bosnien haben Athleten des Bergischen Box-Clubs in Hilden nachgelegt. Bei den Rhein-Ruhr-Wupper-Meisterschaften begeisterten John Milde, Bakhtyar Mamoyan, Emilio Perrone und Desmond Awa das Publikum mit starken Auftritten und qualifizierten sich für die Niederrheinmeisterschaften. „Sie haben uns stolz gemacht“, sagte Trainer Jusuf Visnjic stellvertretend für den gesamten Verein.

Am 11. und 12. Februar richtet der BBC die Niederrheinmeisterschaften für Schüler, Kadetten, Junioren und Jugend in Remscheid aus – und zwar in der neuen Dreifachhalle des Röntgen-Gymnasiums. Bis zu 300 Zuschauer können dann dabei sein. Der Bergische Boxclub wird dort viele Aktive in den Ring schicken. -ad-