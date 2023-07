Bouzraa feiert emotionale Rückkehr

Wermelskirchener Fußballer ist zum Oberligisten VfB Hilden gewechselt – Testspiel bei 09/35.

Wermelskirchen. An diesem Mittwoch empfängt Fußball-Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen um 19.30 Uhr den Oberligisten VfB Hilden zum Testspiel. „Das ist mit ein Höhepunkt unserer Vorbereitung“, findet Trainer Sebastian Pichura. „Wir haben zum VfB seit Jahren eine gute Beziehung und freuen uns auf die Partie.“ Die Belastung wurde in diesen Tagen bewusst ein wenig runtergeschraubt, „denn wir wollen keinen auf die Mütze bekommen.“ Eray Yigiter Erik August, Frederik Streit, Maxim Vlasiuc und Alex Kelm werden fehlen.

Während auf die Hausherren gegen den Vizemeister der Vorsaison ein anspruchsvoller Härtetest wartet, feiert ein Akteur der Gäste eine emotionale Rückkehr. Amin Bouzraa ist Wermelskirchener, hat im Dönges-Eifgen-Stadion das Fußballspielen gelernt und ist nach einigen Stationen in der Region vor wenigen Tagen nach Hilden gewechselt. „Ich freue mich riesig darauf, dort zu spielen, wo ich als Bambini angefangen habe“, sagt der 21-Jährige. „Das ist ein unglaubliches Gefühl.“

Frühstück im Café Bauer – das Erfolgsrezept?

Obwohl Bouzraa in den vergangenen Jahren weit außerhalb der Stadtgrenzen gespielt hat, ist seine Verbundenheit nach Wermelskirchen groß, wo er noch immer lebt. „Vor jedem Spiel gehe ich im Café Bauer frühstücken“, sagt der Filialleiter einer Langenfelder Postfiliale mit einem Lächeln. „Ich bin eben ein Wermelskirchener Jung.“

Schon als junger Fußballer wurde dem Deutsch-Marokkaner, dessen Eltern aus dem nordafrikanischen Land stammen, großes Talent attestiert. Wechsel-Offerten waren früh gang und gäbe. „Der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf hatten damals Interesse an mir“, erinnert sich Amin Bouzraa, den es aber zunächst zum SSV Bergisch Born und Cronenberger SC zog. Anschließend landete er in der U17 des SV Bergisch Gladbach, wo seine Karriere Fahrt aufnahm. „Da hatte ich Spaß“, sagt der Wermelskirchener. Er wuchs sportlich wie körperlich (mittlerweile 1,88 Meter) und hatte in Felix Eiting, heutiger Jugendcoach bei Bayer Leverkusen, einen kompetenten Förderer, der viel wert auf Disziplin legte. „Der beste Trainer, den ich je hatte“, findet Bouzraa.

Schon als U19-Spieler durfte der Offensivmann in der 1. Mannschaft unter Trainer Helge Hohl (heute Alemannia Aachen) Regionalligaerfahrung sammeln. Im Seniorenbereich führte ihn sein Weg dann über den SV Straelen und die DJK St. Tönis (mit jeweils wenig Einsatzzeit) zum Marokkanischen Sport-Verein (MSV) Düsseldorf, wo sich Bouzraa auch aufgrund seiner Wurzeln auf Anhieb wohlfühlte. „Das ist meine Kultur. Ein supergeiler Verein“, schwärmt er. Nach kurzer Anlaufzeit bekam der Offensivspieler auch das Vertrauen geschenkt und zahlte dies eindrucksvoll zurück: 22 Scorerpunkte (zehn Tore, zwölf Vorlagen) gelangen ihm in 34 Spielen der zurückliegenden Oberligaspielzeit. Und das bei einem Team, das denkbar knapp abstieg. „Das war die Saison meines Lebens.“

Seine Leistungen weckten Begehrlichkeiten. Diverse Regionalligisten und sogar einige ausländische Vereine klopften beim 21-Jährigen an, der ehrgeizige Ziele verfolgt („Mein Traum ist es, als Profi in der Fußball-Bundesliga zu spielen“) und bei der marokkanischen U21 und U23-Nationalmannschaft auf dem Zettel steht. Ganz bewusst entschied sich Amin Bouzraa, den nächsten Schritt auf Vereinsebene beim VfB Hilden zu machen. „Bei den Gesprächen hatte ich von Angang an ein gutes Gefühl“, erzählt er. Die Auswahl der Testspielgegner, auch wenn man das angesichts der Partie an diesem Mittwoch meinen könnte, spielte dabei aber keine Rolle.

Karriereplan

Einen Schritt nach dem nächsten – Amin Bouzraa verfolgt einen klaren Karriereplan und hat aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. „Zu früh“ habe er damals in Straelen versucht, direkt in der Regionalliga Fuß zu fassen. Deshalb sei die Wahl nun bewusst auf die Oberliga und den VfB Hilden beziehungsweise gegen Mannschaften aus höheren Spielklassen gefallen. Über seinen Berater wurde sogar das Interesse aus dem Ausland (Saudi-Arabien, Malta, Niederlande) an ihn herangetragen.