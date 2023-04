Bornern gelingt der Befreiungsschlag

Dattner schießt beim DTV in der Bezirksliga die Hoffnung zurück – SCA siegt klar gegen BVB.

Von Andreas Dach

SSV Bergisch Born – SC 08 Radevormwald 5:0 (2:0). Vom SSV fielen Lasten ab. Dicke Brocken. Wackermänner. Wie immer man es auch genau nennen möchte: Der Sieg gegen den Kreisrivalen war Balsam für die Seele. Oder, wie es Borns Trainer Tim Janowski nach einigen Spielen der sportlichen Dürre bezeichnete: „Ein Befreiungsschlag.“

Der Gastgeber zeigte mit einer sehr jungen Mannschaft und einem (vorläufigen?) Wechsel beim Kapitänsamt (Alex Eicker für Nico Postic) von Beginn an, wer Herr im Hause ist. Da konnte der SC 08 noch so sehr versuchen, die Ordnung zu halten – die Borner spielten sich eine Vielzahl von Gelegenheiten heraus. Zwei davon nutzte der stark auftrumpfende Vincenzo Graziano (10./42.). Einmal traf der Zehner auch noch die Latte.

Wichtig, dass Luca Dantas (49.) gleich nach der Pause nachlegte. Damit wurden die Erinnerungen an die Hinrunde vertrieben, als man am Kollenberg trotz Führung nur 2:2 spielte. Jan Luca vom Stein (58., Strafstoß) und Alexander Eicker (60.) machten das Endergebnis schon nach einer Stunde fix.

Nicht der einzige Grund für fröhliche Gesichter beim SSV Bergisch Born. Was der RGA-Sport bereits am Freitag andeutete, wurde mittlerweile vom Verein bestätigt: Francesco Di Donato kehrt nach einer Saison beim Landesligisten FC Remscheid zu seinem Heimatverein zurück. „Für beide Seiten ist das eine Herzensangelegenheit“, wird die Personalie von Sportvorstand Carlos Dantas kommentiert. „France kann Spiele alleine entscheiden und muss nachhaltige Rückendeckung spüren.“ Für die kommende Saison haben bereits 18 Spieler des aktuellen Kaders einen neuen Vertrag unterschrieben. Dazu kommen drei Neuzugänge. Neben Di Donato sind das Ferat Sari und Hakan Sagmak. Der Sportliche Leiter Jörg Musset: „Mit weiteren Akteuren unseres Kaders sind wir im Gespräch. Zudem hoffen wir, in Kürze auch noch weitere Neuzugänge bekanntgeben zu können.“

Und der SC 08 Rade? Da war die Ernüchterung groß. „Die ersten beiden Tore haben wir uns im Prinzip selbst eingeschenkt und dazu eine große Chance ausgelassen“, sagte Trainer Zdenko Kosanovic. Nach dem 3:0 sei „die Messe dann gelesen“ gewesen. Die Nullachter leisteten sich zu viele individuelle Fehler, suchten aber immer wieder nach spielerischen Lösungen. Kosanovic: „Das haben wir dann ganz anständig gemacht.“

+ 115 Jahre im Bezirksliga-Duell: Michael Röttgen (SCA, 54, l.) und Uwe Winter (BVB, 61). © Walter Maass

SC Ayyildiz – BV Burscheid 9:1 (4:0). Der SC Ayyildiz hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Mehr Erkenntnisse bot die Partie gegen den BVB nicht, welcher sich nach besten Kräften wehrte und schon innerhalb der ersten Spielminute zweimal durch Jan Stahlmann auf der Linie klären musste. Danach hielten die Gäste, deren Abstieg nun feststeht, die Partie eine gute halbe Stunde einigermaßen offen, sodass SCA-Torhüter Michael Röttgen selbst beim Stand von 2:0 verbal keine Ruhe gab: „Jetzt bloß nicht arrogant werden.“

Das taten die Remscheider nicht, bei denen Fatih Kurt mit vier Treffern (24./36./47./85.) der erfolgreichste Torschütze war. Außerdem trafen Fehmi Cengiz (7./41.), Osman Öztürk (73.) und Mehmet Atak (77./86.). Den Burscheidern gelang nach 50 Minuten der Ehrentreffer durch Tom Jalowietzki. SCA-Trainer Axel Kilz lobte den Gegner: „Toll, dass Burscheid die Saison zu Ende spielt.“ Gleichzeitig sagte er aber auch: „Mit Bezirksliga hat das nicht viel zu tun.“

SSV Germania Wuppertal – Dabringhauser TV 0:3 (0:0). Auch über späte Tore darf man sich im Abstiegskampf freuen, und sie können für den DTV im Kampf um den Klassenerhalt noch immense Bedeutung haben. Marvin Dattner (83./90.+1) und Ahmed Öztürk (85.) sorgten mit ihren Treffern für kollektiven Jubel beim DTV, der es jetzt wieder selbst in der Hand hat, auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga zu spielen. „Wir waren geduldig“, sagte ein glücklicher Trainer Patrick Grün nicht nur mit Blick auf die Tore. Mit Ausnahme der schwierigen Anfangsphase hatten die Gäste die Partie über weite Strecken im Griff, arbeiteten gut gegen den Ball und glaubten immer an die eigene Stärke. Dass der Sieg angesichts der Wuppertaler Bemühungen (u.a. ein Lattentreffer) ein wenig zu hoch ausgefallen ist, juckt niemanden.

Vorausblick

Auch in der neuen Woche ist wieder ein Bezirksliga-Team des Fußballkreises Remscheid an einem Freitagabendspiel beteiligt. Auf der Sportanlage Griesberg empfängt der BV Burscheid am 21. April um 19.30 Uhr den SSV Germania Wuppertal.