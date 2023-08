Borner verlieren per Slapstick-Eigentor

Bezirksliga: Nur DTV gewinnt.

Von Fabian Herzog und Peter Kuhlendahl

SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Bergisch Born 1:0 (1:0). Wer im Fußball-Duden den Begriff „unglückliche Niederlage“ nachschlägt, dürfte in etwa eine Beschreibung dieses Spiels finden. Beim hochgehandelten Aufsteiger waren die Borner mindestens ebenbürtig – zumindest in zwei Dritteln des Spielfelds. „Man muss sagen, dass wir heute vorne einfach nicht gut genug waren, um hier etwas mitzunehmen“, fand Trainer Tim Janowski klare Worte. Alleine Goalgetter Francesco Di Donato hatte drei Hundertprozentige (14./45.+4/47.) auf dem Fuß. „Natürlich muss ich die machen“, sagte der Angreifer geknickt.

Wie man den Ball im Netz unterbringt, machte ihm Teamkollege Marin Postic unfreiwillig vor. Ein langes Zuspiel in die Spitze wollte der Innenverteidiger per Kopf vor dem Wülfrather Stürmer klären, düpierte damit aus 20 Metern aber seinen herausgeeilten Keeper Gian-Luca Musset (34.). „Da machst du nix“, meinte der Unglücksrabe, dessen Mannschaft den wahrlich nicht schwachen Gegner ansonsten ziemlich gut im Griff hatte. Auch Ex-Drittligaspieler Hasan Ülker, der eher negativ in Erscheinung trat. Mit einem heftigen Foul gegen Marius Müller (67.), einem übers Tor geschossenen Foulelfmeter-Geschenk (76.) und zur Krönung einer gelb-roten Karte wegen Zeitspiels (90.).

SSV Dhünn – BV Gräfrath 2:2 (1:1). Abendspiele an der Staelsmühle stehen für Spektakel. So auch am Freitag. Und bis zur fünften Minute der Nachspielzeit oft auch für Erfolge. Doch dann unterlief Timo Schwebke, der in der 80. Minute die 2:1-Führung erzielt hatte, ein Eigentor zum Endstand. „Der Doppelpack war wohl nicht nach seinem Geschmack“, erklärte Co-Trainer Fabian Heinrich, der hin- und hergerissen war, ob er sich ärgern oder freuen sollte. Anis Geus hatte den Aufsteiger in Führung gebracht. Die Gäste, die ab der 81. Minute in Unterzahl spielten, glichen kurz vor der Pause aus.

SSV Germania Wuppertal – SC Ayyildiz 5:2 (1:1). Trotz früher Führung von Osman Öztürk (8.) und dem späten 2:2-Ausgleich von Nevzat Aktas (75.) gingen die Remscheider leer aus, was Trainer Furkan Köstereli mächtig wurmte: „Die Chancenverwertung und Fehler in den eigenen Reihen haben uns das Genick gebrochen.“ Nach dem 2:3 (78.) sei seine Mannschaft „zusammengekracht“.

Dabringhauser TV – TuSpo Richrath 4:1 (2:1). Ein starker Auftritt brachte dem DTV den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der überragende Marcel Maier (7.), Ahmed Öztürk (43.), Tristan Maresch (53.) und Justin Lüdtke (90.+1) sorgten für Jubel am Höferhof. „Kompliment an die Jungs, das war eine reife Leistung“, fand Dabringhausens Co-Trainer Acar Sar, dessen Team nur bei Standards Gefahr zuließ. So fiel auch das 1:1 des Aufsteigers aus Langenfeld.