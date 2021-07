Borner schießen sich fürs Finale warm

Der SSV siegt in der Kreisliga A mit 9:0. Meister SV 09/35 Wermelskirchen muss sich beim VfB Marathon geschlagen geben.

Von Peter Brinkmann und Andreas Dach

Dabringhauser TV II – TG Hilgen II 2:2 (1:1). Zweimal ging der Gastgeber in Führung und freute sich über die Tore von Dawid Kosiba (26.) und Nick Tiede (48.). Dafür hatte die Zweite der Turngemeinde den Mann der späten Treffer in ihren Reihen. Robin Eisenkopf traf kurz vor dem Pausenpfiff (45.) und kurz vor dem Spielende (90.). Der DTV II wird sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen müssen. Neben Lars Hartmann werden auch Frank Tiede und André Kleist aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.

BV Burscheid – TG Hilgen 3:2 (1:1). Wie schon im Hinspiel verlor Hilgen das Lokalderby in der Nachspielzeit. Diesmal sorgte Dennis Prinz für Jubel beim BVB – sein Treffer zum 3:2 fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. „Wir sind in der Phase ins Risiko gegangen“, begründete TGH-Coach Sebastian Dahlmann den Offensivdrang seines Teams in den finalen Momenten. Dabei wurde man klassisch ausgekontert. Für Burscheid traf zudem Hakan Özkan doppelt (7./78.). Die TGH war durch Marco Treutler (35.) und Daniel Eberle (90.) erfolgreich.

SSV Bergisch Born – Türkiyemspor 9:0 (6:0). „Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Born hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, gestand ein enttäuschter Türkiyemspor-Trainer Serkan Hacisalihoglu nach der Abfuhr. Auf der Gegenseite freute sich Borns Coach José-Ramon Florez, dass die Spannung von seinem Team weiter hochgehalten wird. „Ich wäre froh, wenn wir ein Drittel der Tore von heute gegen den FC Remscheid schießen würden“, sagte Florez mit einem Schmunzeln und spielte damit auf das Kreispokal-Finale gegen den FCR im Juni an. Gegen die Gäste bewiesen Deniz Aliogullari (2.), Nick Salpetro (4./25./73.), Natale Gargiullo (10.), Dennis Rauchhaus (33./35./46.) und Anis Geus (65.) schon einmal ihre Treffsicherheit.

SSV Dhünn – RSV Hückeswagen 7:0 (2:0). Max Esgen brachte die Gastgeber mit seinem Doppelschlag in Front (22./28). Christian Nippel (52./75.), Florian Mosler (63.), Christian Frank (68.) und Daniel Matuschzik (85.) erhöhten. Dhünns Trainer Thomas Heyer lobte sein Team: „Die Jungs sind immer wieder neu angelaufen und wollten Tore schießen.“ Das Aluminium und der gegnerische Torwart verhinderten jedoch einen höheren Erfolg. Die Partie hatte mit halbstündiger Verspätung begonnen. RSV-Coach Udo Siminski: „Wir mussten noch telefonieren, um elf Mann zusammenzubekommen.“

Hastener TV – SC Ayyildiz 1:2 (0:0). Matthias Csernak brachte die Platzherren per Foulelfmeter (68.) mit seinem 25. Saisontreffer in Führung. Doch SCA-Coach Mohamed Dair hatte mit seinen Einwechslungen mal wieder ein glückliches Händchen. Akin Bozdas erwies sich als idealer Joker und schoss mit seinem Doppelpack (71./76.) Ayyildiz zum Sieg. „Das war ein sehr geglückter Saisonabschluss“, freute sich Dair, da sein Team nächste Woche spielfrei ist.

TS Struck – VfL Lennep verlegt. Beim Kreis Remscheid reagierte man spontan auf den kurzfristigen Schirimangel des Wochenendes. „Wir haben vier krank gemeldete Unparteiische“, verkündete Fußball-Chefin Aylin Caliskan am Samstagabend. „Einige Partien konnten wir zwar umbesetzen, mussten diese Begegnung aber auf die kommende Woche verlegen.“ Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

VfB Marathon – SV 09/35 Wermelskirchen 4:2 (3:0). Marathons Vorsitzender Bernd Seidler zeigte sich begeistert: „Ein ganz starkes Spiel von uns, zumal uns der Gegner nichts geschenkt hat.“ Ein Extralob verteilten sowohl Seidler als auch 09/35-Co-Trainer Guido Krüger an den starken VfB-Keeper Marc Oliver Schidzig. Patrick Kunde erzielte seinen 37. Saisontreffer (59.), sah allerdings in der Schlussminute Gelb-Rot. Für die Hausherren trafen noch Eduard Repp (14.), Pierre Fragola (17.) und Youssef Hamoud (59.), während für die Gäste Sean Soares (53.) und Alexander Kelm (89.) jeweils verkürzten.