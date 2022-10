Borner bejubeln den perfekten Spieltag

Bezirksliga: Niederlagen für Ayyildiz, Rade und DTV – nur die Burscheider Montagsmaler punkten.

Von Andreas Dach, Fabian Herzog und Peter Brinkmann

SSV Bergisch Born – SSV Berghausen 2:0 (0:0). Der Spitzenreiter ist nicht nur nach zuvor drei Liga-Remis zurück in der Erfolgsspur, dank der überraschenden 1:3-Niederlage von Verfolger Wald 03 bei Bayer Wuppertal konnte der Vorsprung sogar noch ausgebaut werden. „Für uns ist es perfekt gelaufen“, stellte Trainer Tim Janowski strahlend fest. Die Gäste um Yannick Freer (früher FCR und DTV) erwiesen sich aber als widerspenstig und machten den Bornern das Leben schwer. Dazu trugen diese allerdings auch selbst bei: Nick Salpetro scheiterte mit einem Foulelfmeter am Gäste-Keeper (35.). Nach der Pause brach Ruben Schmitz-Heinen den Bann (67.), Jannik Hoffmeister legte umgehend nach (72.). Im Anschluss übertraf sich der Tabellenführer im Auslassen von Chancen. Janowski: „Das war schon brutal.“

SC Ayyildiz – TSV Ronsdorf 3:7 (1:2). Nach einer solch derben Abfuhr hatte es in der Anfangsphase nicht ausgesehen. Schon gar nicht, als Fatih Kurt den Gastgeber schnell in Führung brachte (3.). Die Hoffnung auf mehr Räume stellte sich als Trugschluss heraus. Vielmehr bekam der SCA zu selten Zugriff auf den Gegner und lud ihn durch unnötige Ballverluste im Vorwärtsgang zu Kontern und leichten Toren ein. Die Wuppertaler, bei denen Prosper Malua-Kikangila als vierfacher Torschütze herausragte, nahmen die Angebote dankend an. Hoffnung keimte noch einmal nach Recep Kalkavans herrlichem Freistoß zum 2:3 (60.) auf. Ayyildiz wollte dann aber zu viel und bekam wenig. Nämlich nur noch das Tor zum 3:6 durch einen verwandelten Elfmeter von Luca Lenz (85.). Trainer Axel Kilz resümierte: „Die Fehler sind uns bewusst. Wir werden die entsprechenden Schlüsse draus ziehen.“

SC 08 Radevormwald – SV Solingen 1:3 (1:2). Die Gäste legten einen Blitzstart hin und führten nach 18 Minuten bereits mit 2:0. „Wir haben viel zu einfache Gegentore kassiert“, bemängelte Rades Trainer Zdenko Kosanovic, der jedoch die Leistung der Solinger anerkannte: „Der Gegner war spielerisch besser.“ Dennoch konnten die Kollenberger nach dem Anschlusstreffer durch Berkay Colak neue Hoffnung schöpfen (45.+1). Zudem brachten die von Kosanovic eingewechselten Joker nach der Pause viel frischen Wind und kreierten einige Chancen. Allerdings besiegelte dann Giovanni Spinella per Fallrückzieher die Rader Niederlage (75.).

HSV Langenfeld – Dabringhauser TV 5:2 (2:2). Da war für den DTV absolut mehr drin. Die Gäste glichen durch den Doppelpack von Ahmed Öztürk zweimal aus (19./41.) und trafen durch Marvin Dattner nur die Latte des Langenfelder Tores (39.). „Wir haben das Spiel kontrolliert und Ball und Gegner laufen lassen“, lobte DTV-Coach Patrick Grün seine Schützlinge. Doch in der dramatischen Schlussphase schlugen die Gastgeber dreimal eiskalt zu (85./87./88.). Grün war fassungslos: „Wir sind in drei Konter gelaufen. Der Gegner weiß wahrscheinlich selber nicht, wie er dieses Spiel noch hat gewinnen können.“

BV Gräfrath – BV Burscheid 2:2 (1:1). Der BVB sendete im Aufsteigerduell ein bemerkenswertes Lebenszeichen. Und das ohne Kapitän Serkan Özkan, Torwart Hausser Garmani und dem bislang besten Torschützen Dogukan Ulgur, die die Mannschaft wegen Unstimmigkeiten verlassen haben. Aus dieser Not machte Yakup Karakus eine Tugend und bediente sich bei den „Montagsmalern“. So nennen sich die Hobbykicker des Vereins, die immer am entsprechenden Tag locker kicken.

So saß Stefan Komes als Ersatzkeeper auf der Bank, und Phil Lorscheter kam schon nach 24 Minuten für den verletzten Enes Yagiz ins Spiel. „Wir hatten eine super Stimmung in der Mannschaft“, lobte der Trainer den Teamspirit. Beinahe hätte er auch den zweiten Saisonsieg bejubeln können. Nach Toren von Enes Türksoy (4.) und Hazar Iz (68.) führte das Schlusslicht bis tief in die Nachspielzeit mit 2:1. Doch dann gab es einen berechtigten Handelfmeter für die Solinger, den diese zum Ausgleich nutzten. „Echt schade“, bilanzierte Karakus, „aber in dieser Szene fehlte uns die Erfahrung.“

Termin

Am 14. Spieltag trifft der SSV Bergisch Born im Kreisderby auf den BV Burscheid. Auf Wunsch der Gäste wurde die Partie vorverlegt und wird nun am 10. November um 20 Uhr angepfiffen.