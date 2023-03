Borner Aufstiegsträume sind geplatzt

Fußball-Bezirksliga: Das Spiel SSV Bergisch Born - HSV Langenfeld mit „Sch... am Schuh“.

-pk- Das war es. Nach der 1:2 (0:2)-Niederlage gegen den HSV Langenfeld am Freitagabend hat der SSV Bergisch Born seine Aufstiegsambitionen zu den Akten gelegt.

„Das ist im Grunde die letzte Chance gewesen“, redete SSV-Trainer Tim Janowski Klartext. Ansonsten war er trotz der Niederlage gar nicht so unzufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Allerdings haben wir in den entscheidenden Phasen einfach Sch.. . am Schuh.“

Damit meinte er zum einen, dass erneut beste Chancen ausgelassen wurden. Und zum anderen die Situationen, die in der 35. und 36. Minute zu den beiden Gegentoren führten. Nach dem allerersten HSV-Angriff landete der Ball im SSV-Netz. Nur eine Minute später wieder, weil sich ein Borner einen katastrophalen Rückpass im eigenen Strafraum auf den Keeper leistete und ein Langenfelder dazwischenging. Der Anschlusstreffer von Luca Dantas (56.) war zu wenig. Trotz Überzahl nach einer Ampelkarte für die Gäste (50.).

