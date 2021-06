Born verpasst einen noch deutlicheren Erfolg

Wir möchten gar nicht wissen, was sich Borns Dominik Baumann (Nr. 19) in dieser Szene anhören musste . . .

DTV kommt in der Bezirksliga unter die Räder. Marathon wehrt sich erfolgreich.Rade und Ayyildiz bleiben torlos.

Von Andreas Dach

VfB Marathon Remscheid – DV Solingen 2:2 (0:1). Was für ein Spiel. Was für ein Kampf. Was für eine Dramatik. Der Aufsteiger setzte gegen die bärenstarken Solinger das nächste Ausrufezeichen. „Der Punkt ist ein wenig glücklich, aber am Ende auch nicht unverdient“, stellte der Sportliche Leiter Tassilo Rabe klar.

In der ersten Hälfte musste Marathon Angst und Bange werden – so beeindruckend legten die Gäste los. Man durfte froh sein, „nur“ einen Treffer durch den Remscheider Hayrullah Alici kassiert zu haben (17.), der die Solinger in der zweiten Hälfte auch mit 2:1 in Führung bringen sollte (71.). „Das war ein heißer Tanz“, sagte Rabe, nachdem der VfB in Abschnitt zwei besser zurechtgekommen war. Der Lohn: Tore durch Chris Stumpf (62.) und Maurizio Lo Pinto (78.). In der Schlussphase hatte Patrick Sadowski sogar noch das 3:2 für den Gastgeber auf dem Fuß. Doch er vergab.

VfB: Schidzig, Gargiullo (81. Giersch), Clemm, Sadowski, Fragola, Heinrich, August (63. Lopez Aragon), Lüdtke, Repp, Larisch (63. Lo Pinto), Stumpf.

SC 08 Radevormwald – SC Ayyildiz 0:0. Rade verdiente sich den ersten Zähler der Saison redlich. „Das ist gut für die Moral“, befand der 1. Vorsitzende Frank Dombrowski. Sehr wohl wissend, dass Radevormwalds Torhüter Sebastian Weber einen gehörigen Anteil am ersten Punktgewinn der Saison hatte: „Er hat uns das Remis festgehalten.“ Was vor allem für die Schlussphase galt, als die Gäste auf den Siegtreffer drängten. Wissen muss man aber auch: Die Nullachter hatten ebenfalls einige Möglichkeiten, das Kreisderby für sich zu entscheiden. Speziell die Phase zwischen der 50. und 65. Minute ging chancenmäßig an den Gastgeber.

Erdal Demir, Trainer des SCA, konnte sich mit der Analyse Dombrowskis gut anfreunden. Auch er sagte: „Das war ein gerechtes Remis. Beide hätten sich aber auch nicht beklagen können, wenn sie die Partie verloren hätten.“ Was ihm überhaupt nicht behagte: „Ich habe es noch nie erlebt, dass in dieser Phase der Saison so viele Spieler noch in Urlaub sind. Das werde ich deutlich ansprechen.“ Aus seiner Sicht alleine positiv sei gewesen, dass bei seinem Team hinten die Null gestanden habe.

SC 08: Weber, Kowalski, Rogowski, Kleinjunge, Brocksieper, Schneider, Hoffmann (77. Colak), H. Kilic, Özmen, Mokonen, Albayrak (80. Andreas).

SCA: Topal, Longobucco, Gün, Yasar (46. T. Özkan), Kücükünlü, Özuzun (46. Akbulut), Lenz, Kalkavan, Akyüz, O. Öztürk, Hacisalihoglu (83. Bölükbasi).

Dabringhauser TV – ASV Mettmann 1:5 (1:4). Wer nach 22 (!) Minuten bereits mit 0:4 im Hintertreffen liegt, hat bei einer Spielanalyse nicht wirklich viele gute Argumente in der Hand. Co-Trainer Andreas Herweg fasste zutiefst enttäuscht zusammen: „Das war eine desolate und blutleere Vorstellung unserer Mannschaft. Wir konnten zu 0,0 Prozent an die guten Leistungen in den ersten beiden Saisonspielen anknüpfen.“

Und warum? Wieso? Mit der Analyse wollte sich Herweg lieber noch ein paar Tage Zeit lassen: „Ich will mit den Jungs aber auch nicht zu hart ins Gericht gehen. Wir hatten einen Altersdurchschnitt von 21,1 Jahren auf dem Platz. Da muss ich erst mal drüber schlafen.“

Dem jungen Til Schiller war kurz vor der Pause der Ehrentreffer gelungen, Torhüter German Leis hatte in der 67. Minute einen Foulelfmeter abgewehrt. Wahrscheinlich die einzigen beiden Lichtblicke aufseiten des DTV. Abschließende Worte Herwegs: „Wir sollten froh sein, dass Mettmann irgendwann acht Gänge zurückgeschaltet hat.“

DTV: Leis, Uthoff (80. Oungouande), Herold, M. Maier, Kedeinis (31. Dattner), Legat, Kaya, Maresch, Mendy (46. P. Lilliu), Schiller (70. Celik), L. Lilliu.

SSV Bergisch Born – SSVg. Heiligenhaus 4:0 (3:0). Die Borner fuhren den erwarteten Pflichtsieg gegen den Abstiegskandidaten ein. Einverstanden war Trainer Sascha Odina aber nur mit der ersten Hälfte. Da hatten Francesco Di Donato (35./36.) und Vincenzo Graziano (39.) mit ihren Treffern innerhalb weniger Minuten alles klar gemacht. „So ansehnlich der erste Abschnitt war, so schlecht war die zweite Halbzeit“, legte Odina verbal den Finger in die Wunde.

Er vermisste den unbedingten Willen, etwas für das Torverhältnis zu tun. Der SSV ließ sich einlullen und setzte nicht mehr konsequent genug nach. So ging immer mehr der Rhythmus verloren. Lediglich Giuseppe Campagna traf kurz vor Schluss noch für die Borner (87.).

SSV: Dowald, M. Koch, Baumann (88. Adamek), N. Gillich, Kalbitz, Serleti (61. Rauchhaus), Schmitz-Heinen, Graziano (73. Soumah), Di Donato, Köhler, Janz (61. Campagna).

SO GEHT ES WEITER

4. SPIELTAG (25.8.). Vor weitgehend schwierigen Spielen stehen die Bezirksliga-Teams des Kreises Remscheid am kommenden Wochenende: Ayyildiz empfängt Kupferdreh, Rade muss nach Vohwinkel, Marathon zu Union Velbert und Born zu DV Solingen. Lediglich der Dabringhauser TV könnte es ein wenig leichter haben: Er spielt beim punktlosen Schlusslicht SSVg. Heiligenhaus. Könnte . . .