SSV Bergisch Born siegt dank Beistand von oben

Remscheid.-pk-Das hat allen Beteiligten Nerven gekostet. „Aber am Ende war der Fußballgott auf unserer Seite“, erklärte Tim Janowski, der Trainer des SSV Bergisch Born, nach dem 4:3 (1:1)-Sieg auf eigenem Platz in Bergisch Born gegen Germania Wuppertal. Allerdings dauerte es bis zur 72. Minute, ehe es den Beistand von oben gab. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste mit 3:2 in Front.