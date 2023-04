Born: Ein Sieg ist möglich gewesen

Wenn die Borner so eng zusammenstehen, sind sie in der Bezirksliga schwierig zu bezwingen.

Das Spitzenspiel endete torlos.

Mit einem 0:0 beim SV Solingen kann man sicher leben. Aber auch gut leben? Tim Janowski, Trainer des SSV Bergisch Born, hatte nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel eine klare Meinung dazu: „Vom Verlauf her hätten wir gewinnen müssen.“ Er dachte speziell an die erste Hälfte, in welcher Aleksandar Stanojevic aus drei Metern scheiterte und Luca Dantas nur den Pfosten traf.

In einem guten Bezirksligaspiel bewegten sich beide Teams im zweiten Abschnitt auf Augenhöhe. Es gab viele Torraumszenen – hüben wie drüben. Janowski: „Wir haben super gearbeitet und aus dem Spiel heraus nicht viel zugelassen.“ So stand hinten zum zweiten Mal in Folge die Null. Noch einmal der Trainer: „Jetzt freuen sich alle auf das Pokalspiel am Donnerstag.“ ad