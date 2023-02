Born: Der SSV backt kleinere Brötchen

Fußball: SSV Germania Wuppertal - SSV Bergisch Born. Klare Ansage vom Trainer.

-ad- Puh, das war zu wenig, SSV Bergisch Born. Durch die 1:3 (0:2)-Niederlage beim SSV Germania Wuppertal hat das Team von Tim Janowski im Aufstiegskampf Federn gelassen. „Nach oben brauchen wir vorerst nicht zu gucken“, sagte der Trainer dann auch enttäuscht. Um mit dem nächsten Atemzug eine klare Ansage zu formulieren: „Jetzt sind die Köpfe noch unten, aber wir werden weiter Gas geben.“

Mit den Schiedsrichter-Entscheidungen hat der SSV im Augenblick wenig Glück. So wurde der vermeintliche Ausgleich durch Luca Dantas zurückgepfiffen – wegen einer angeblichen Abseitsstellung. Auch von Spielglück kann derzeit nicht unbedingt die Rede sein. Der Ball landete nach einem Freistoß von Anis Geus nur an der Latte. So kam lediglich beim Tor von Dustin Köhler (1:3, 72.) so etwas wie Freude auf.

