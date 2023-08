Bormann schießt die SGH an die Spitze

In acht Spielen fallen am Sonntag 52 Tore – Aufsteiger zahlen Lehrgeld.

Von Peter Brinkmann

und Peter Kuhlendahl

SG Hackenberg – Hastener TV 5:0 (4:0). Martin Bormann avancierte mit seinem Viererpack zum Spieler der Partie. Bereits zur Pause hatte der ehemalige Borner dreimal zugeschlagen (10., FE/22./39.). Den vierten Treffer steuerte Dominic Walloschek bei (32.). Kurz nach dem Wechsel ließ Bormann den fünften Hackenberger Treffer folgen (51.). SGH-Coach Matthias Winkler freute sich über den klaren Erfolg, gab aber auch ehrlich zu: „Der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt. Den Strafstoß zum 1:0 muss man nicht unbedingt geben.“ Zu allem Überfluss mussten die Hastener nach 13 Minuten auch noch die gelb-rote Karte für Luca Fischer verkraften. „Und auch das war eine sehr harte Entscheidung gegen uns“, befand HTV-Trainer Giuseppe Zizzi.

TG Hilgen II – SC Heide 1:6 (0:3). Beim Frühsport – die Partie wurde um 11.30 Uhr angepfiffen – waren die Gäste sofort hellwach. Theo Kruschinski traf nach drei Minuten. Karim Achour (35.) und Luis Zapp (45.) sorgten für den Pausenstand. Nach dem Eigentor des Hilgeners Claudio Correia Dias (49.) erhöhten Daniel Becker (52.) und erneut Zapp (54.) auf 6:0. Damit war der Torhunger gestillt. André Silva Pinto gelang der Ehrentreffer (58.).

SC Ayyildiz II – BV 10 Remscheid 1:1 (1:1). Beide Teams warten nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Sieg. Die Gastgeber konnten sich zumindest über den ersten Punkt freuen. Die SCA-II-Führung durch Hamza Tissoudali (36.) glich Dylan Nicosia kurz vor dem Seitenwechsel (44.) aus.

SSV Bergisch Born II – SSV Bergisch Born III 9:0 (5:0). Im Vereinsduell musste der Aufsteiger ordentlich Lehrgeld zahlen. In einer sehr einseitigen Partie gelang Oskar Barich (10./36.) und Kevin Buschhaus (42./55.) jeweils ein Doppelpack. Außerdem trugen sich Yaser El Qualichki Zemmou Akhachiou (19.), Angelo Bifulco (40.), Dario Salpetro (68.), Hasan Ceylan (77.) und Daniel Krivenko (90.+2) in die Torschützenliste ein.

VfB Marathon Remscheid – FC Remscheid II 7:0 (3:0). Mit einem Kantersieg und sieben Torschützen konnte der VfB den ersten Saisonsieg feiern. Duran Ilbasmis (12.), David Lopez Aragon (19.), Carlo Farella (40.), Daniel Lopez Aragon (51.), Chris Stumpf (61.), Fabrice Nkamdoum (65.) und Pierre Fragola (82.) netzten ein. Marathons Trainer Dominik Müller zeigte sich erleichtert: „Endlich ist vorne der Knoten geplatzt. Jetzt sind wir in der Saison angekommen.“

BV Burscheid – SV 09/35 Wermelskirchen II 7:2 (2:0). Durch den Doppelschlag von Sebastian Kratz (25./44.) bogen die Hausherren auf die Siegerstraße ein. Erneut Kratz (51.), Max Nunziata (54.), Maximilian Kratz (86./87.) und Jan Stahlmann (90.+3) schlugen nach der Pause für den BVB zu. Den Gästen gelang durch Dennis Rauchhaus (73.) und Carmelo Salpetro (83.) eine kleine Ergebniskorrektur.

TG Hilgen – Dabringhauser TV II 5:4 (2:2). Tore satt auf der Kuno-Hendrichs-Anlage. Dennis Metzke (28.), Florian Buchholz (45./85.) und Marcel Ritter (80.) brachten die Gäste bei Gegentoren von Alireza Rezai (31.), Besart Maliqi (38.) und Edon Maliqi (76.) mit 4:3 in Front. Doch in der Nachspielzeit konnten die Hilgener die Partie durch späte Tore von Niklas Seydewitz (90.+3) und Kim Maurer (90.+5) doch noch für sich entscheiden.

SC 08 Radevormwald – TuRa Remscheid-Süd 3:1 (0:1). Die Kollenberger behalten auch nach dem dritten Spieltag ihre weiße Weste. Allerdings war die erste Halbzeit nicht nach dem Geschmack der Rader. Da gingen die Remscheider in der 24. Minute durch David Jaskolla in Führung. Für den Ausgleich sorgte schließlich Eren Eryürük per Elfmeter (53.). Acht Minuten nach seiner Einwechslung traf Fatih Yamak zum 2:1 (75.). Titus Hoffmann machte den Sack schließlich zu (88.).

Kreisliga B

In der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2, ist der BV 10 Remscheid III gleich am ersten Spieltag nicht angetreten. Die Gäste vom TV Herbeck waren vergeblich angereist, eine Information seitens des Gastgebers an die Rader hatte es nach RGA-Informationen im Vorfeld nicht gegeben. Schon die Erste des BV 10 (Kreisliga A) hatte am ersten Spieltag nicht gespielt.