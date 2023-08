Bona und Jungjohann übernehmen bei HGR

Pflüger bleibt als Beirat.

Remscheid. Nach drei Jahren als Alleinunterhalter mochte Bernd Pflüger einfach nicht mehr. Aus diesem Grund stellte er sich bei der Jahreshauptversammlung der HG Remscheid, die vor einigen Tagen stattfand, nicht mehr der Wahl zum 1. Vorsitzenden. „Ich war für den Verein in der Woche zwischen 20 und 40 Stunden im Einsatz. Irgendwann reichte es“, erklärte er.

Doch wer ihn kennt, weiß, dass er „seinen“ Verein natürlich nicht im Stich lässt. Pflüger steht dem neuen Vorstand in der Zukunft als Beirat zur Verfügung. Neuer 1. Vorsitzender ist Leo Bona. An seiner Seite hat er Nils Jungjohann als Stellvertreter. Die beiden Neuen an der Spitze des Vereins spielen seit Jahren für die HGR. Aktuell in der 2. Mannschaft in der Landesliga. Bona ist außerdem noch als Schiedsrichter aktiv und hat da Ambitionen an der Seite des HGR-Spielers Malte Frank perspektivisch in der höchsten deutschen Spielklasse zu pfeifen. Die Vorstandsarbeit wird das Trio nun jeweils zu einem Drittel übernehmen. Pflüger: „Ich bleibe auf alle Fälle ein Jahr dabei. Vielleicht werde ich ja auch eher nicht mehr gebraucht. Aber auch dann bleibe ich der HGR erhalten.“ -pk-