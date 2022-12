Bogenschießen: Viel Lob für den RTV

In der renovierten RTV-Halle waren die Lichtverhältnisse prima, und viele ehrenamtliche Helfer machten die Austragung erst möglich. 74 Aktive aus sieben Vereinen waren am Start, die auf die Qualifikation für die Landesmeisterschaft hofften, die am 28. und 29. Januar stattfindet. Dort werden wohl Schützinnen und Schützen des RTV dabei sein. In der Einzelwertung gab es für den Verein neun erste, sieben zweite und vier dritte Plätze. In der Mannschaftswertung standen zudem die Gastgeber dreimal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Dazu gab es außerdem noch einen zweiten Platz. pk