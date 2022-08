Böhne ist auf dem Weg ins Ziel nicht zu stoppen

Sie ist Remscheiderin, hat ihren Lebensmittelpunkt aber längst in südlichere Regionen verlegt. Geblieben ist Sina Böhnes Begeisterung für den Ausdauersport. Was die 29-Jährige gerade erst beim Thiersee- Triathlon unter Beweis stellte, wo sie die Olympische Distanz mit deutlichem Vorsprung für sich entschied. Böhne war in einem Feld von 400 Aktiven auf die Minute topfit, bewältigte das Schwimmen (1500 Meter), das Radfahren (40 Kilometer) und das Laufen (10 Kilometer) im Kufsteinerland in einer Zeit von 2:23:29 Stunden. ad