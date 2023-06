Er trainiert nun ohne Diät und Druck

Bodybuilding: André Schönherr belegt bei der Weltmeisterschaft in Istanbul den dritten Platz. In seinen Augen wäre noch mehr drin gewesen.

Remscheid. André Schönherr kann es nicht begreifen. Es fühlt sich für den Bodybuilder aus Wermelskirchen nach eigenen Angaben „immer noch falsch“ an. Vor wenigen Tagen hat der 40-Jährige bei den Weltmeisterschaften in Istanbul den dritten Platz belegt. Was normalerweise Grund für ausgelassenen Jubel gewesen wäre, ließ den Justizvollzugsbeamten mit sehr gemischten Gefühlen die Heimreise von den Titelkämpfen aus der Türkei antreten. „Ich spüre eine Freude“, sagt er. „Aber irgendwie war das alles auch sehr verstörend.“

Zum Abschluss seiner Laufbahn wollte es Schönherr noch einmal wissen. Erst gewann er bei den Westdeutschen Meisterschaften (7. Mai) den Titel, dann ließ er bei den Deutschen Meisterschaften (20. Mai, ebenfalls in Rheinbach) keine Fragen nach dem Gewinner aufkommen. Der Mann, der seit Jahren im Lenneper INJOY trainiert, war auf die Minute topfit gewesen. „Die Vorbereitung war gnadenlos“, bestätigt er. „Seit Januar habe ich gelebt wie ein Mönch.“

„Masters over 40“ – so nennt sich seine Altersklasse, in welcher er sich behauptete. Als Folge eines veränderten Trainings. Mit anderen Reizen, die gesetzt wurden. Mit anderer Intensität. Und mit anderen Pausen. Alles für seine letzte Saison, die er nach der Coronaphase noch einmal in vollem Umfang genießen wollte. Die Frage nach seiner Motivation beantwortet Schönherr mit zwei Worten: „Last dance.“ Der letzte Tanz. Oder frei übersetzt: Meine letzten großen Auftritte.

Seine moralische Stütze ist Tochter Melina

Vor allem die Teilnahme an einer WM lockte ihn. Die hat er bislang noch nicht erlebt, obwohl er quasi seit seinem siebten Lebensjahr Leistungssport betreibt. Irgendwie hat sich das für den Vorzeigeathleten nie ergeben, obwohl er die Qualifikation in der Tasche hatte. Zuletzt hatte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt wollte er es wissen. Entschlossen wie nie.

Auch mit moralischer Unterstützung durch seine 14-jährige Tochter Melina, die ihn nicht nur zu den nationalen Titelkämpfen begleitet hatte, sondern sich auch in Istanbul das Spektakel aus nächster Nähe anschaute. Die türkische Metropole entpuppte sich indes als kein gutes Pflaster für André Schönherr: „Von der Organisation her war das der beschissenste Wettbewerb, an welchem ich teilgenommen habe.“

Schon die Taxifahrt vom Flughafen aus dauerte drei Stunden. Eingeplant war eine Stunde. Stress ist das, was ein Bodybuilder in der Vorbereitung auf den großen Moment so gar nicht gebrauchen kann. Dass sein Zimmerkollege sich als Schnarcher entpuppte, trug auch nicht gerade zum allgemeinen Wohlbefinden bei: „Ich habe vielleicht zwei Stunden geschlafen.“

Eigentlich sieht sich der Bodybuilder eher auf Platz zwei – den belegte aber ein Konkurrent aus England

Die Zeitpläne am Wettkampftag waren wenig transparent, der Backstagebereich befand sich in einer Tiefgarage – Bedingungen, wie sie Schönherr aus Deutschland nicht kennt: „Da ist immer alles perfekt organisiert.“ Der Wettkampf selbst – beziehungsweise die Wertung durch die Kampfrichter – setzte allem die Krone auf.

Der Wermelskirchener legt sich fest: „Platz zwei hätte es für mich werden müssen, Platz eins können.“ Er hatte am ästhetischsten performt, den komplettesten Auftritt hingelegt. „Alles hat gepasst“, fand er. Was offenbar auch das Publikum so sah. Nach seinem Auftritt ging ein Raunen durch die Zuschauerreihen, er wurde nach Selfies gefragt. Platz eins belegte ein Bodybuilder aus Lettland. „Ein Freak, der seine Hausaufgaben gemacht hat“, bestätigt Schönherr. Warum Rang zwei an den Engländer ging, ist bis heute nicht beantwortet.

Er wird nun weiter trainieren, sich aber nicht mehr auf Wettkämpfe vorbereiten. Masse, Diät und Druck gehören der Vergangenheit an. Schönherr freut sich auf eine Kugel Eis, wann immer er Lust darauf hat. Dazu aufs „Rentnertraining“ im INJOY. Und den Urlaub in Griechenland.

Verband

André Schönherr gehört dem NAC Germany an. Dabei handelt es sich um das National Athletic Committee und damit um einen Dachverband für Bodybuilding , Athletik und Fitness in Deutschland.