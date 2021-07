Blume-WM in Athen wird wohl verschoben

Nachtrag Kolping-Ergebnisse.

Die Hoffnung stirbt zuletzt! An dieses Motto klammern sich derzeit auch die Tischtennisspieler der SG Blume, die so gerne an der Betriebssport-Weltmeisterschaft im Juni in Athen und damit zum fünften Mal auf internationaler Bühne antreten wollen. Doch die Corona-Krise lässt auch sie zweifeln. Dabei läuft auf der Homepage der Veranstaltung schon der Countdown runter. Keine 90 Tage verbleiben mehr, ehe es losgehen soll(te). Doch gerade der Zeitfaktor könnte zum Problem werden.

Deswegen gaben die Verantwortlichen nun bekannt, dass sie eine Verschiebung der Großveranstaltung in Erwägung ziehen. Voraussichtlich „auf das Ende des Sommers oder auf einen späteren Zeitpunkt“, heißt es in einem offiziellen Schreiben, das Albrecht Franz, der Blume-Manager, am Donnerstag erhalten hat.

Noch aus den Zeiten, als Tischtennis normal gespielt werden konnte, sind zwei Ergebnisse der SG Kolping Remscheid nachzureichen. In der Kreisliga A verloren die 2. Herren beim TB Groß-Ösinghausen II mit 2:9, für die Punkte sorgten Gottfried Meiske und Memet Gültekin. In der 3. Kreisklasse war auswärts auch für die 4. Mannschaft nichts zu holen, sie verlor beim TV Uellendahl III mit 2:8. Beide Spielgewinne gingen auf das Konto von Klaus Lindenau. fab