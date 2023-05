Bergische Panther III: Blum und Romas bilden neues Trainergespann

Bei den Landesliga-Herren gibt es ein neues Trainergespann.

Die Saison 2022/23 ist seit mehr als zwei Wochen Geschichte. Die Meisterschaftsrunde 2023/24 noch Monate entfernt. Bei den Bergischen Panthern sind bei der 3. Herrenmannschaft und bei den Oberliga-Frauen erste personelle Entscheidungen in Hinblick auf die neue Spielzeit gefallen.

Bei den Landesliga-Herren gibt es ein neues Trainergespann. Daniel Blum und Angelos Romas lösen Timo Adams ab, der aus beruflichen und privaten Gründen nach einem Jahr sein Amt aufgibt. Sowohl Blum, der bisher als spielender Co-Trainer aktiv war, als auch Ramos werden selbst nicht mehr auf der Platte stehen. „Leider haben unsere Körper zuletzt oft gestreikt. Trotzdem wollen dem Sport, der Mannschaft und dem Verein verbunden bleiben“, erklärt das Duo, das die junge Mannschaft nun weiterentwickeln will und in der neuen Saison oben mitspielen möchte.

Zwei Abgänge müssen die Oberliga-Frauen der Panther hinnehmen. Sarah Salz und Yagmur Sabaz ziehen sich aus gesundheitlichen beziehungsweise beruflichen Gründen vom aktiven Spielbetrieb zurück. Allerdings wird Salz als Co-Trainerin an der Seite von Boris Komuczki arbeiten. Wenn Not am Mann wäre, stünde zudem Sabaz zur Verfügung. Aus der eigenen A-Jugend rücken Marie Klesper, Paulina Eschemann, Carlotta Schäfer und Lilli Haack in den Kader der ersten Mannschaft auf. pk