Blick über den Zaun: WSV wirbt für sich

Viel bessere Werbung in eigener Sache hätte Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV vor dem Spitzenspiel am nächsten Samstag bei Tabellenführer Preußen Münster kaum machen können: Das überzeugende 4:1 (2:1) gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf war der fünfte Pflichtspielsieg in Folge. Vor 1430 Zuschauern im Zoo-Stadion trafen Geburtstagskind Kevin Hagemann (16./83.) und Semih Güler (21./54.) doppelt.