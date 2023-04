Blick über den Zaun: WSV und HSV siegen

Fußball-Regionalliga und 2. Handball-Bundesliga der Frauen.

-pk- In der Fußball-Regionalliga hat der Wuppertaler SV bei der 2. Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am Sonntagnachmittag einen 3:2 (2:1)-Sieg gelandet. Damit haben die Wuppertaler den dritten Platz in der Tabelle zementiert. In einer spannenden Partie brachte Semih Güler den WSV mit 1:0 in Front (13.).

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich (22.) erhöhten Roman Prokoph (30.) und Kevin Hagemann (55.) auf 3:1. Nach dem Anschlusstreffer der Fortuna neun Minuten vor dem Ende kam noch einmal Spannung auf. Die Wuppertaler brachten den Sieg über die Zeit.

Keine Blöße haben sich derweil die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath am Samstagabend gegeben. Gegen den Tabellenletzten SG Schozach-Bottwartal setzte sich der Spitzenreiter am Ende deutlich mit 36:28 (19:14) durch. Dabei reichte in der Klingenhalle vor rund 450 Zuschauern auch eine eher durchschnittliche Leistung.



Auch interessant: So lief es für Bergische Panther beim Stralsunder HV und in der Partie HG Remscheid – MTV Dinslaken