Blick über den Zaun: WSV spielt 2:2

Der Wuppertaler SV ist als einer der meistgenannten Aufstiegsfavoriten in die Saison gestartet. Mittlerweile ist die Euphoriekurve beim Fußball-Regionalligisten deutlich abgeflacht. Nach dem 2:2 (2:0) beim 1. FC Bocholt muss man erst einmal kleine Brötchen backen und sich beim Kampf um Rang eins ziemlich weit hinten anstellen.

Dabei hatte es am Hünting lange nach einem WSV-Sieg ausgesehen, die in der ersten Halbzeit durch Kevin Hagemann (7.) und Moritz Montag (42.) in Führung gegangen waren.

Nach 68 Minuten wurde es wieder spannend. Malek Fakhro nutzte einen Patzer von Torhüter Sebastian Patzler zum 1:2 (68.). In der fünften Minute der Nachspielzeit glich Jeffrey Obst aus (2:2). Weiter geht es am Freitag gegen Alemannia Aachen.

