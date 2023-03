VfL ist Außenseiter

Es wird Zeit, dass der VfL Gummersbach bald mal wieder ein Heimspiel hat. Mit den Auftritten auf fremdem Terrain macht der Handball-Bundesligist gerade nicht so positive Erfahrung. So geht man auch beim SC DHfK Leipzig an diesem Donnerstag um 19.05 Uhr keinesfalls als Favorit ins Spiel. Für die Mannschaft von Gudjon Valur Sigurdsson dürfte es alleine darum gehen, die Abwehrleistungen zu stabilisieren.