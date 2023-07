Generalprobe des WSV steigt am Samstag

Die einen sind im Trainingslager, die anderen sind schon bei Testspielen für die kommende Saison. So bereiten sich die bergischen Vereine auf die kommende Saison vor.

Bergisches Land. Noch bis zum kommenden Sonntag bereitet sich Handball-Bundesligist VfL Gummersbach in Südtirol in einem Trainingslager auf die anstehende Saison vor. Als der Tross am vergangenen Sonntag nach Österreich reiste, fehlten allerdings drei Akteure. Kurz nach dem Vorbereitungsauftakt mussten die Oberbergischen bereits einen ersten Schock verdauen. Neuzugang Daniel Rebmann hat sich einen Sehnenriss im Fuß zugezogen. Der VfL-Torhüter wird nach einer ersten Diagnose mindestens sechs Wochen ausfallen. Außer Gefecht gesetzt ist auch Tom Kiesler. Der Abwehrspezialist laboriert an einer Hirnhautentzündung, wird medikamentös behandelt und liegt zur Beobachtung im Krankenhaus. Derweil hat Jonas Stüber den VfL verlassen. Der Kreisläufer, der 2015 als Nachwuchsspieler nach Gummersbach kam, ist zum Erstliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen gewechselt.

Bei Ligakonkurrent Bergischer HC läuft derzeit die Vorbereitung noch in heimischen Gefilden. In einer Woche geht es dann ins Trainingslager. Das findet vom 29. Juli bis zum 4. August in Halberstadt im Harz statt. Am nächsten Dienstag, 25. Juli, gibt es ein erstes Testspiel. In der Solinger Klingenhalle ist um 19 Uhr Zweitligist TSV Bayer Dormagen zu Gast.

In einem weiteren Testspiel hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Mittwoch den Oberligisten VfB Hilden mit 3:1 (1:1) bezwungen. Phil Beckhoff, Lukas Demming und Jef Tchouangue trafen. Seine letzte Partie in der Vorbereitung bestreitet der WSV an diesem Samstag. Dann ist das Team beim TSV Steinbach Haiger zu Gast. Der Südwest-Regionalligist hat in dieser Woche mit einem 2:1-Sieg gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt für Aufsehen gesorgt und zuletzt Alemannia Aachen mit 4:1 bezwungen. In der Kaiserstadt geht es in einer Woche für die Wuppertaler dann in der Regionalliga los. Die Partie wird am Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr angepfiffen. pk

