Blick über den Zaun: HSV-Trio glänzt

Mit 29:28 (13:15) behauptete sich der HSV Solingen-Gräfrath in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen vor rund 400 Zuschauern in der Klingenhalle gegen Erstliga-Absteiger Buchholz-Rosengarten. Die Mannschaft von Kerstin Reckenthäler legte eine tolle zweite Halbzeit hin, machte selbst in Unterzahl Tore und bremste durch Mandy Reinarz‘ Treffer zum 29:25 (57. Minute) den starken Gegner entscheidend aus. Großen Anteil daran hatten auch die Remscheiderin Sena Gün (starke Paraden in Halbzeit zwei) sowie die Burscheiderinnen Pia Adams (sechs Tore) und Lucy Jörgens (drei Tore). Weil der bisherige Tabellenführer Regensburg stolperte, liegt Göppingen nun an der Spitze - vor dem HSV. lc/fab