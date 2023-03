Blick über den Zaun: HSV siegt weiter

Gegen die TG Nürtingen feierte der Spitzenreiter mit dem 29:26 (13:10)-Erfolg.

Die Zweitliga-Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath marschieren unbeirrt weiter. Gegen die TG Nürtingen feierte der Spitzenreiter mit dem 29:26 (13:10)-Erfolg vor über 400 Zuschauern in der Klingenhalle seinen siebten Sieg in Serie. Die Burscheiderin Lucy Jörgens sah dabei eine umstrittene rote Karte (47.).

Die Regionalliga-Fußballer des Wuppertaler SV mussten dagegen im Duell mit der U23 des 1. FC Köln mit einem 2:2 (1:1) leben. Vor nur 989 Zuschauern hätte man fast sogar verloren, was aber Roman Prokoph mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit verhinderte. Tobias Peitz hatte den WSV in Führung geköpft (8.). fab