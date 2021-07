BHC blendet Vorzeichen in Flensburg lange aus

Bundesligist verliert beim Deutschen Meister mit 23:29.

Von Fabian Herzog

Wirklich gute Erinnerungen hatte der Bergische HC an die Flens-Arena nicht. Unter anderem, weil der Handball-Bundesligist vor fünfeinhalb Jahren beim 15:34 seine höchste Niederlage im Oberhaus kassiert hatte. Auch die Tatsache, dass die SG Flensburg-Handewitt in heimischer Halle seit fast zwei Jahren und in insgesamt 29 (!) Partien keine Ligapunkte abgegeben hatte, machte nicht wirklich Hoffnung. Beides blendete der BHC am Donnerstagabend aber aus, war bis zum 20:20 (45.) voll im Spiel, unterlag dann aber doch mit 23:29 (11:13).

Das Selbstvertrauen aus fünf ungeschlagenen Partien (8:2-Punkte) war der Mannschaft von Sebastian Hinze beim Deutschen Meister anzumerken. „Wir waren lange dran“, sagte der Trainer der Löwen, „und haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Aber eben kein perfektes.“