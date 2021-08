Der FCR bleibt in seinem Herzen verankert

Tuncay Kurmali blickt weiterhin regelmäßig nach Remscheid. Der Fußballer kann sich eine Rückkehr durchaus vorstellen.

Tuncay Kurmali und der FC Remscheid – das war Anfang des Jahrtausends eine unzertrennliche Verbindung. Am vergangenen Sonntag trafen Sie im Testspiel mit Phönix Essen nun erstmals auf Ihren Ex-Verein, den Sie lange Jahre als Kapitän aufs Feld geführt haben. Ganz simpel gefragt: Wie war´s?

Tuncay Kurmali: Ich muss zugeben, dass das schon ein komisches Gefühl war. Zum Glück hat keiner der alten Jungs – wie Heiko Emde – beim FCR gespielt. Das hat es mir um einiges leichter gemacht.

Man kann heraushören, wie sehr Ihnen der FCR ans Herz gewachsen ist.

Kurmali: Das ist er mit Sicherheit ohne Frage. In Remscheid hatte ich eine der schönsten Zeiten als Fußballer. Natürlich lief damals auch nicht immer alles rund. Aber bei mir sind die positiven Dinge in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel unsere Fans. Wo hast du auf so einer Ebene so viele Zuschauer? Die Jungs aus dem Essener Raum schwärmen heute noch von der Atmosphäre, als sie damals im Röntgen-Stadion antreten mussten.

Wie kam es damals überhaupt dazu, dass Sie aus den Tiefen des Ruhrpotts ins Bergische gewechselt sind?

Kurmali: Jürgen Wellmann hat mich damals gelockt. Ich hatte auch ein Angebot von den Amateuren des VfL Bochum, habe mich aber für Remscheid entschieden – und diesen Schritt nie bereut. Auch wenn es natürlich durch die viele Fahrerei sehr zeitintensiv war.

Nach so vielen Jahren im FCR-Trikot werden Sie die Entwicklung des Vereins sicher weiter verfolgt haben.

+ Nicht nur bei Fans und Verantwortlichen war Tuncay Kurmali in seiner Zeit beim FCR beliebt. Auch bei Mitspieler Markus Maxellon. © Holger Battefeld

Kurmali: Ja klar, ich bin voll im Bilde und halte mich durchs Internet stets auf dem Laufenden. Ich find es super, dass es aktuell so gut läuft, und freue mich, dass Hossi (Co-Trainer Markus Hosnjak, Anm. der Red.) wieder eingebunden ist. Außerdem haben sie mit Zdenko Kosanovic einen guten, erfahrenen Trainer. Das war die beste Lösung.

Klingt so, als hätten Sie von Kosanovics Vorgänger Thorsten Legat nicht so viel gehalten.

Kurmali: Ganz ehrlich? Hier im Essener Raum haben sich alle darüber lustig gemacht.

Zurück zum FCR: Welche Verbindung haben Sie noch zu Ihrem Ex-Club?

Kurmali: Mit einigen meiner damaligen Mitspieler habe ich noch regelmäßigen Kontakt. Vor allem mit Hossi, Rafael Magiera und Basti Weyer. Alle drei waren vor wenigen Wochen sogar auf der Überraschungsparty, die meine Frau zu meinem 40. Geburtstag organisiert hatte. Das war richtig schön!

Die 40 ist nun also geknackt. Im Gegensatz zu Hosnjak und Magiera können Sie es fußballerisch aber nicht lassen und sind weiterhin – aktuell in der Kreisliga A – aktiv.

Kurmali: Es macht mir halt immer noch viel Spaß, und bis auf einen Innenbandriss zu Beginn dieser Saison bin ich von Verletzungen verschont geblieben. Mein früherer FCR-Mitspieler Volkan Yilmaz hat mir geraten, so lange weiterzumachen, wie es der Körper zulässt. Mittlerweile spiele ich aber teilweise nur noch in der Innenverteidigung.

Und das ohne jegliche Wehwehchen?

Kurmali (lacht): Naja, montags brauche ich auf dem Weg zur Arbeit schon manchmal einen Kran.

Wie geht es denn Ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Taner, der ja ebenfalls lange Jahre in Remscheid gespielt hat und vor allem für seine Freistöße gefürchtet war?

Kurmali: Taner ist beim A-Kreisligisten SV Höntrop. Nach Problemen an der Achillesferse und einer Operation konzentriert er sich aktuell darauf, die A-Jugend und die 2. Mannschaft in der Kreisliga B zu trainieren. Da blüht er richtig auf.

Ist der Trainerposten denn auch was für Sie?

Kurmali: Definitiv! Ich bin jetzt schon spielender Co-Trainer und werde meine Aktivitäten immer mehr in diesen Bereich verschieben. Für die neue Saison hatte ich das Angebot, als Co-Trainer beim Landesligisten ESC Rellinghausen einzusteigen, habe aber schon bei Phönix für eine weitere Spielzeit zugesagt.

Angesichts Ihrer Verbundenheit zum FCR: Könnten Sie sich denn auch vorstellen, in irgendeiner Funktion noch einmal nach Remscheid zurückzukehren?

Kurmali: Auf jeden Fall! Ich wäre ja verrückt, wenn ich daran kein Interesse hätte. Der FCR ist und bleibt eine super Adresse, wo man etwas bewegen kann.