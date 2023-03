Blackout hängt noch in HGR-Trikots

Auch HGR-Kreisläufer Phillip Rath muss am Sonntag in Essen wieder um jeden Ball kämpfen.

Remscheider in der Regionalliga zu Gast beim TuSEM II – Verbandsligist Panther II muss früh ran

Von Peter Kuhlendahl

Regionalliga: TuSEM Essen II – HG Remscheid (So., 17 Uhr). Bevor die Remscheider in die Vorbereitung auf die Partie bei der Reserve des Zweitligisten aus dem Ruhrgebiet eingestiegen sind, war der Auftritt am vergangenen Samstag beim 31:31-Remis gegen Langenfeld ein großes Thema. „Ich bin nun fast 30 Jahre im Handball aktiv, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, erklärt HGR-Coach Alexander Zapf, der immer noch ernüchtert ist, auf welche Art und Weise seine Schützlinge einen bereits sicher geglaubten Sieg doch noch aus der Hand gaben.

Einen solchen zwischenzeitlichen Blackout, der durch fast alle Mannschaftsteile ging, dürfen sich die Remscheider in Essen zu keinem Moment erlauben. Die junge, in Sachen Handball exzellent ausgebildete Mannschaft würde dies knallhart bestrafen. „Die haben eine immense individuelle Qualität. Außerdem agieren die Essener mit verschiedenen Deckungssystemen, die uns vor echte Herausforderungen stellen werden“, glaubt Zapf, der weiß, was auf ihn und seine Schützlinge zukommt.

Da wäre es von Vorteil gewesen, wenn man darauf im Laufe der Woche hätte hinarbeiten können. Allerdings war dies – wie oft in dieser Saison – aus personellen Gründen nur bedingt möglich. „Zumindest bei einer Einheit waren wir halbwegs komplett und konnten entsprechend trainieren“, berichtet Zapf.

Nicht ohne personelle Sorgen machen sich die Remscheider auch auf die Fahrt ins Ruhrgebiet. Kaan Taymaz steht aktuell aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Damit fehlt der HGR nicht nur Durchschlagskraft im Angriff, sondern auch ein wichtiger Mosaikstein in der Defensive im Innenblock. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Basti Schön und Ole Grewe muss in Taymaz nun der dritte von vier HGR-Spielern auf dieser Position passen. Bei Grewe gibt es übrigens immer noch keine genau Diagnose seiner Knieverletzung. „Wenn ich viel Glück habe, ist es nur eine Zerrung. Aber selbst ein Kreuzbandriss ist noch nicht ausgeschlossen worden“, erklärt der Kreisläufer.

Verbandsliga: DJK VfR Mülheim Saarn – Bergische Panther II (So., 11.30 Uhr). Frühsport ist bei den Panthern II angesagt. „So eine Uhrzeit geht eigentlich gar nicht“, ist auch Coach Erwin Reinacher wenig begeistert, was da auf ihn und sein Team zukommt. Er sieht darin auch einen der Gründe dafür, dass der Tabellenneunte in eigener Halle eine Macht ist und auswärts wenig auf die Reihe bekommt.

Nach nun acht Siegen in Folge ist die Panther-Zweite aber selbstbewusst genug, um sich dieser Aufgabe auch zu stellen. „Nach einer solchen Serie gehen manche Dinge nun mal auch einfacher von der Hand. Außerdem geht man mit einem guten Gefühl an die Sache heran“, beschreibt der Coach die aktuelle Situation.

Dass es im Laufe der Partien – wie zuletzt auch beim knappen 26:24-Sieg gegen die 2. Mannschaft des TSV Aufderhöhe – Höhen und Tiefen gibt, ist der personellen Situation des kleinen Kaders geschuldet. Reinacher: „Es gibt Momente, in denen der eine oder andere mal eine zehnminütige Pause bräuchte. Wenn es aber auf der Bank keine Alternative gibt, muss er auf der Platte bleiben.“ Das weiß auch die Mannschaft, die damit mittlerweile aber gut umgehen kann. Am Sonntag steht beim Tabellendritten ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Jannis Lorenz, dem noch eine zweiwöchige Krankheit in den Knochen steckt.

Terminsuche

Das nächste Heimspiel der HG Remscheid in der Regionalliga gegen die 2. Mannschaft des Bergischen HC hätte am Samstag, 18. März, stattfinden sollen. Allerdings steigt an diesem Tag in der Halle Neuenkamp der Bundesligakampf der Judoka des Remscheider TV gegen Hamburg. Auf einen anderen Nachholtermin haben sich HGR und BHC II bisher noch nicht einigen können.