BKV-Boss macht klare Ansagen

Hallenturnier der Betriebssportler.

Es ist eine Pflichtveranstaltung für alle Fußballteams des BKV Remscheid. Darauf weist der BKV-Vorsitzende Rainer Sondern bei seiner Ankündigung für die Hallenmeisterschaft der Betriebssportler besonders hin und kündigt auch gleich Sanktionen an: „Das Fernbleiben eines Vereins wird mit einem Ordnungsgeld von 75 Euro belegt.“

Aus diesem Grund dürften am kommenden Sonntag in der Sporthalle Hackenberg auch alle zwölf BKV-Teams im Einsatz sein. Die sind in drei Gruppen eingeteilt, in denen nach dem Modus Jeder gegen Jeden gekickt wird. Los geht es um 10 Uhr.

In der Gruppe A messen sich Hackenberg Hobby, Fortuna 95, Internationale Remscheid und Blaffertsberg. Die Gruppe B besteht aus Westgrund, 365 Turbo, Egen sowie Fortuna 95 II. In der Gruppe C sind die Kickers 85, Lennep Hobby, WFB 76 und Edscha im Einsatz. Gegen 14 Uhr sollen die Gruppenspiele dann über die Bühne sein.

Der jeweils Erst- und Zweitplatzierte einer jeden Gruppe qualifiziert sich für die Endrunde. Die wird ebenfalls nach dem Motto Jeder gegen Jeden ausgetragen. Die erste Partie hier soll um 14.15 Uhr, das letzte Spiel gegen 17.15 Uhr angepfiffen werden. Eine Tabelle sorgt dann für Klarheit, wer sich BKV-Hallensieger 2023 nennen darf.

Die Bewirtung beim Turnier am Sonntag findet durch eine Kooperation der gastronomischen Betriebe „Rack n Roll“ und „Esszimmer 5630“ statt. In diesem Zusammenhang betont Sondern, dass der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken untersagt ist. Und kündigt zudem an: „Ein Zuwiderhandeln hat einen Verweis aus der Sporthalle zur Folge.“ -pk-