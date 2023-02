Bilanz: Dreimal Gold und zweimal Silber

Bei den rheinischen Prellball-Meisterschaften hat der TV Winterhagen abgesahnt. Die Hückeswagener waren in Kierspe mit insgesamt fünf teilnehmenden Teams prominent vertreten und stellten die größte Delegation. Für die Männer 50 und die Bundesliga-Frauen des TVW ging es darum, Wettkampferfahrung für die Deutschen Meisterschaften zu sammeln und neuen Taktiken auszuprobieren. Ernst wird es am 1./2. April in Ludwigshafen (für die Frauen) und am 6./7. Mai in Dassel im Landkreis Northeim.