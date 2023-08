Biesenbach steht an Spitze der Verbands-Bestenliste

Leichtathletik: Quartett der LG Remscheid sorgt für viele Rekorde in Duisburg.

Remscheid/Duisburg. Reichlich Rekorde hatten Nachwuchsathleten der LG Remscheid im Gepäck, als sie von einem Blockmehrkampf Sprint/Sprung aus Duisburg zurückkehrten. Dort waren die Leichtathleten kurz vor dem Saisonende mit einem Quartett vertreten gewesen, um ihre Form bei Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Hürdensprint und Speerwurf zu überprüfen. Sie ist – um es vorwegzunehmen – sehr gut.

Schon der Beginn mit dem Vereinsrekord von Max Otto Biesenbach hatte es in sich. Mit 9,67 Sekunden im Hürdensprint schob sich er sich an die Spitze der Verbandsbestenliste. Im Hochsprung (1,48 Meter) stellte Biesenbach einen persönlichen Rekord auf, starke Leistungen in den weiteren Disziplinen sorgten mit 2470 Punkten für den Tagessieg und die Verbesserung des Vereinsrekords im Mehrkampf.

Auch Nelly Schröder verbesserte den Vereinsrekord – um 52 Zähler auf 2369. Zum zweiten Rang in der Gesamtwertung trugen 1,41 Meter im Hochsprung und 13,72 Sekunden im Hürdensprint bei. Was jeweils persönliche Bestleistungen waren.

Vereinskameradin Zoe Klawonn wurde Vierte und überbot ebenfalls den alten Vereinsrekord. In ihrer Paradedisziplin, dem Hochsprung, kam sie trotz einer längeren Wettkampfpause nah an ihre Bestleistung heran. Jan Edelmeier rundete den guten Eindruck ab, obwohl er anfangs ein wenig mit sich gehadert hatte. Im Speerwurf verbesserte er sich auf 34,45 Meter, im Hochsprung auf 1,53 Meter. Weitere solide Leistungen sorgten für eine persönliche Mehrkampf-Bestleistung (2550). ad