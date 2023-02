Biesenbach beweist den Großen sein Talent

LG beim ISTAF dabei.

Er gilt als Riesentalent, und seine guten Leistungen zahlen sich mehr und mehr aus. Max Otto Biesenbach von der LG Remscheid war am Sonntag als einer von zwölf Jungs aus dem Nordrheinverband zum ISTAF Indoor in Düsseldorf eingeladen gewesen und durfte seine Qualitäten beim Talents-Cup U14 über 60 Meter unter Beweis stellen.

Die Besten traten quasi im Vorprogramm gegeneinander an. Es war nicht nur eine tolle Erfahrung für den zwölfjährigen Wermelskirchener, sondern es sprang mit 8,87 Sekunden und dem vierten Platz auch ein starkes Ergebnis heraus. Vor allem wenn man bedenkt, dass er am Tag zuvor in der M13 noch bei den Regionsmeisterschaften an den Start gegangen war – über 60 Meter Hürden (10,14 Sek.) und über 60 Meter flach (8,81 Sek., 4.). Auf weitere Starts verzichtete Biesenbach, um noch genügend Körner für den Sonntag zu haben.

Bei den Regionsmeisterschaften waren auch noch drei weitere Aktive der LG mit dabei. Elias Fulgenzi lief über 60 Meter eine Zeit von 9,92 Sekunden und sprang 3,40 Meter weit. Auch Amina Laassoule wusste zu überzeugen: Mit 9,76 Sekunden über 60 Meter und 3:13,33 Minuten über 800 Meter. Als Krönung gab es noch einen Wert von 3,78 Metern im Weitsprung. Schließlich trumpfte Emily Podszuweit mit 5,41 Metern im Kugelstoßen auf und belegte den vierten Rang.

Schon am kommenden Samstag ist die LG wieder bei einem attraktiven Wettkampf vertreten. Cecilia Klug startet bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf über die 60-Meter-Sprintdistanz. Dabei dürfte es für sie in ihrem ersten Jahr in der U18 in erster Linie darum gehen, wichtige Erfahrungen zu sammeln. ad