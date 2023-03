BHC will positiv werden

Zweifel an einem Erfolg? Sollte der Bergische HC in der Handball-Bundesliga nicht haben. Wenn die „Löwen“ an diesem Donnerstag um 19.05 in der Wuppertaler Uni-Halle den ASV Hamm-Westfalen empfangen, sind sie nicht nur haushoher Favorit gegen das abgeschlagene Schlusslicht, sondern haben mit einem Erfolg auch die Chance, erstmals seit dem ersten Spieltag ein positives Punktekonto zu ergattern. Unklar ist, ob Tomas Babak ins Team zurückkehren kann. Sicher ist hingegen, dass sich Simen Schönningsen erneut verletzt hat und noch drei Wochen pausieren muss. -ad-