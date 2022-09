BHC will ersten Heimsieg

Der erste Anlauf am letzten Mittwoch ging schief. Bei der 22:23-Niederlage gegen Hannover verpasste Handball-Bundesligist Bergischer HC bei seiner Heimpremiere in der Saison 2022/23 seinen ersten Heimsieg knapp. An diesem Donnerstag soll der nun eingefahren werden. In der Klingenhalle in Solingen ist um 19.05 Uhr der TBV Lemgo zu Gast.