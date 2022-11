BHC verstärkt sich erheblich im Rückraum

Es gibt eine neue Personalie beim BHC, das WSV-Spiel fällt aus und der VfL Gummersbach spielt am Sonntag.

Vor der richtungweisenden Partie der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen (So., 16.05 Uhr, Klingenhalle) setzt Handball-Bundesligist Bergischer HC mit der Verpflichtung von Mads Andersen zur Saison 2023/2024 ein fettes Ausrufezeichen. Damit kommt einer der gefährlichsten Torjäger der dänischen 1. Liga ins Bergische. Er hat in dieser Saison in 15 Partien bereits 96 Tore für Bjerringbro-Silkeborg erzielt.

Als krasser Außenseiter reist der VfL Gummersbach in der Handball-Bundesliga zu Rekordmeister THW Kiel, wo die Partie am Sonntag um 17 Uhr angepfiffen wird. In der 105. Auflage des Klassikers will der VfL nach einer zweiwöchigen Pause an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen und seine Stärken in die Waagschale werfen. „Wir wollen mit hohem Tempo und starker Abwehr spielen“, sagt Torhüter Tibor Ivanisevic. Angst habe man keine. Und: „Im Handball ist alles möglich.“

Nichts wird es für den Wuppertaler SV mit dem Rückrunden-Auftakt. Das eigentlich für diesen Samstag angesetzte Spiel der Fußball-Regionalliga bei RW Ahlen findet nicht statt. Der Rasen im Wersestadion ist nach einem starken Regenfall als nicht bespielbar erklärt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In diesem Jahr wäre der 17. Dezember noch „frei“. Dazu müssten beide Clubs ihre Zustimmung geben. ad