BHC verspielt erneut Führung und verliert

Löwen unterliegen in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen.

-fab- Mit der vierten Niederlage in Folge und einem entsprechend höchst unguten Gefühl hat sich der Bergische HC in die Länderspielpause verabschiedet. Beim HC Erlangen unterlag der Handball-Bundesligist am Abend mit 27:30 (13:10) und verspielte dabei erneut, wie schon am Sonntag in Stuttgart (26:27), einen satten Vorsprung.

Durchgang eins ging klar an die Löwen. Auch ohne Noah Beyer und Tom Bergner sowie mit einigen erkälteten Spielern führten die Gäste mit 6:1 (14.) und 12:7 (24.). Nichts deutete in dieser Phase auf einen erneuten Einbruch ein, was sich nach dem Seitenwechsel aber schnell ändern sollte. Mit jedem Gegentreffer schmolz nicht nur der Vorsprung, auch die Sorge wuchs, wieder eine Partie aus der Hand zu geben. So sollte es dann tatsächlich auch kommen.

Ligakonkurrent VfL Gummersbach ist am siebten Spieltag erst am kommenden Sonntag gefordert, wenn der SC DHfK Leipzig um 16.05 Uhr in der Schwalbe-Arena zu Gast ist. Nach der unglücklichen 28:29-Niederlage in Göppingen brennen die Oberbergischen darauf, in die Erfolgsspur zurückzukehren. „Das Spiel hat uns erneut gezeigt, dass wir gegen viele Mannschaften in dieser Liga die Möglichkeit haben, Punkte zu holen. Aber wir müssen sie uns auch nehmen! Das haben wir gegen Göppingen leider nicht geschafft, aber daraus lernen wir“, resümiert Kreisläufer Jonas Stüber, der zu seinem ersten Saisoneinsatz gekommen war.

Viel auf dem Spiel steht am Samstag bereits für die Zweitliga-Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath. Nach dem durchwachsenen Saisonstart (3:3-Punkte) sind bei der SG Mainz-Bretzenheim ab 18 Uhr zwei Zähler Pflicht.

Mit nicht weniger Druck geht Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV ins Heimspiel gegen die U23 von Schalke 04. Anstoß im Stadion am Zoo ist am Samstag um 14 Uhr.