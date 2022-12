BHC und VfL im Pokal

Positive Kunde also beim BHC, der zwar als krasser Außenseiter, keineswegs aber völlig chancenlos in die Partie beim Deutschen Meister geht. Der jüngste Überraschungserfolg in Leipzig hat Rückenwind gegeben. Der BHC ist gleich im Osten geblieben und fährt am Spieltag weiter nach Sachsen-Anhalt.