BHC testet noch einmal in der Klingenhalle

Wer den Handball-Bundesligisten Bergischer HC noch einmal in der Klingenhalle in Solingen erleben möchte, kann dies an diesem Dienstag machen.

Solingen. Im ersten Testspiel der Vorbereitungszeit trifft der BHC um 19 Uhr auf den Zweitligisten TSV Bayer Dormagen. Die Traditionsstätte in der Klingenstadt wird in der kommenden Saison bekanntlich nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie in keiner Weise mehr die Ansprüche in der Bundesliga erfüllen kann.

Der Eintritt für die Partie beträgt fünf Euro. Diese Einnahme und auch die aus dem Catering des Abends geht an die Jugendabteilung. Außerdem wird der Bundesligist in einem von der Stadtsparkasse Solingen gestifteten Sondertrikot spielen. Die werden im Anschluss an die Fans verschenkt.

Derweil ist der Bergische HC seit zwei Wochen in der Vorbereitung. Trainer Jamal Naji hat allerdings noch nicht alle Mann an Bord. Djibril M´Bengue ist nach einer Verletzung noch im Rehaprogramm. Frederik Ladefoged muss ein wenig kürzer treten. Nach einem verlängerten Urlaub ist U21-Weltmeister Elias Scholtes mittlerweile dabei. pk/ jk