BHC mit Frust, VfL mit Weltmeister-Treffen

Bergisches Land.-ad- Wird der VfL Gummersbach seine Heimstärke ein weiteres Mal unter Beweis stellen? Den Nachweis, dass er dazu in der Lage ist, möchte der Handball-Bundesligist an diesem Mittwoch um 19 Uhr in der Schwalbe Arena gegen die TSV Hannover-Burgdorf antreten. Für Mathis Häseler und Ole Pregler wird es ein besonderes Spiel. Die beiden U21-Weltmeister treffen mit Renars Uscins und Justus Fischer auf zwei Akteure, mit denen sie gemeinsam den Titel gewonnen haben.