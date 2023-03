Bundesliga: BHC macht bei HSG Wetzlar den Sack am Ende zu

Blick über den Zaun: Wie es für den BHC in der Handball-Bundesliga, die Damen des HSV Gräfrath in der 2. Liga und Fußball-Regionalligist WSV gelaufen ist.

-pk- In der Handball-Bundesliga hat der Bergische HC einen 28:22 (13:13)-Erfolg bei der HSG Wetzlar gelandet. Der am Ende dann doch recht deutliche Sieg wurde erst in der Schlussphase unter Dach und Fach gebracht. Bis weit in die zweite Hälfte lagen die Gastgeber zwar immer in Front. Doch Wetzlar, das tief im Abstiegskampf steckt, hatte zwischenzeitlich noch Hoffnung.

Mit einem 1:0 (0:0) gegen den SV Rödinghausen hat sich Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV im letzten Heimspiel vor der Rasensanierung von seinem Stadion verabschiedet. Den Treffer beim Arbeitssieg vor 1300 Fans gelang Philipp Hanke in der 75. Minute. Dazu auch: Meinung: WSV auf Stadionsuche – warum nicht Lennep?

Die Handballerinnen des HSV Gräfrath haben sich mit 30:29 (18:15) gegen den HC Leipzig durchgesetzt und die Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet. Allerdings hing der Erfolg am seidenen Faden. In einer spannenden Schlussphase hätte der HSV fast noch eine 26:19-Führung (43.) verspielt.