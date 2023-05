BHC: Klingenhalle vor dem Aus?

Die BHC-Fans verwandeln die Klingenhalle oft in einen gefürchteten Hexenkessel. In Zukunft wohl nicht mehr.

Blick über den Zaun: Der BHC hat dieses Jahr noch keine Partie in der Klingenhalle ausgetragen.

In diesem Kalenderjahr hat der Bergische HC noch keine Partie in der Klingenhalle ausgetragen. Ob sich das nach der Sommerpause ändert? Die Anzeichen verdichten sich, dass das Aus der Sportstätte am Weyersberg zumindest in der Handball-Bundesliga kommen könnte. Das aufgekommene Gerücht, die Halle habe keine Lizenz bekommen, bestätigt Jörg Föste nicht.

„Hintergrund der Andeutungen dürfte die geplante Einführung des Videobeweises sein, den man in der Klingenhalle schwerlich darstellen kann. Möglicherweise gibt es aber eine Übergangsregelung, wir werden der Sache nachgehen“, verspricht der BHC-Geschäftsführer. Die Zukunft in der Bundesliga steht aber definitiv auf wackeligen Füßen. Für einen Videobeweis benötigt es Platz am Zeitnehmer-Tisch, der in der Klingenhalle schlicht nicht realisierbar sei. „Auf der Liga-Konferenz Anfang Juli wird entschieden, in welcher Form der Videobeweis kommt. Davon hängt es ab, ob die Solinger Halle noch tauglich ist oder nicht“, sagt Föste. Unzufrieden ist der BHC seit vielen Jahren angesichts des Zustands der Sportstätte.