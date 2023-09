BHC ist unter Druck

Bergisches Land. Die Belastung ist natürlich immens. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man sich nicht mehr allzu lange mit dem letzten Spiel beschäftigen muss. Nach den jeweiligen Last-Minute-Dramen am vergangenen Mittwochabend geht es für den Bergischen HC und den VfL Gummersbach bereits am Wochenende in der Handball-Bundesliga weiter. Der BHC empfängt am Sonntag um 18 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf die Füchse aus Berlin. Die Gummersbacher sind am Samstag (19 Uhr) bei Frisch Auf Göppingen zu Gast.