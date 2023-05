BHC, HSV und WSV liefern stark ab

Der Handball-Bundesligist verpasste den Füchsen Berlin einen herben Dämpfer.

Hut ab, Bergischer HC! Der Handball-Bundesligist bezwang in Düsseldorf die Füchse Berlin mit 34:30 (15:12) und verpasste den Gästen einen herben Dämpfer im Kampf um die Deutsche Meisterschaft und die Champions-League-Plätze. Einmal mehr überragend bei den Löwen: Keeper Christopher Rudeck, der vor 2917 Zuschauern tolle 18 Paraden zeigte.

Am Donnerstag wartet auf den BHC nun das Derby beim VfL Gummersbach, der an diesem Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt kein zusätzliches Selbstvertrauen für das Duell tanken konnte. Nur in der Anfangsphase hielten die Oberbergischen mit, dann zogen die Nordlichter davon und gewannen 31:26 (16:11).

Die Zweitliga-Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath stehen mit einem Bein in Liga eins. Durch eine 40:18 (17:11)-Gala gegen Werder Bremen hat der Spitzenreiter auf seine Verfolger nun vier Punkte Vorsprung – bei nur noch zwei ausstehenden Partien. 505 Zuschauer in der Klingenhalle sahen eine bärenstarke Pia Adams (10 Tore, davon vier Siebenmeter), Lucy Jörgens, die andere Burscheiderin, traf einmal.

Ähnlich furios trumpfte Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV auf. Durch ein 4:2 (2:0) bei Fortuna Köln feierten die Bergischen tatsächlich noch die Vize-Meisterschaft. Zudem gewann Semih Güler, der neben Tobias Peitz (23.) und Marco Stiepermann (47.) doppelt traf (21./51.), die Torjägerkanone. fab