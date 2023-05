BHC gibt gegen Leipzig die richtige Antwort

Die Wiedergutmachung nach dem durchwachsenen Auftritt in Lemgo ist geglückt.

Von Peter Kuhlendahl

Der Bergische HC hat am Donnerstagabend in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf gegen den SC DHfK Leipzig einen 32:28 (19:13)-Sieg gelandet.

Die Gastgeber ließen sich in der Anfangsphase auch von drei frühen Zeitstrafen (2./4./7.) nicht aus dem Konzept bringen und setzten sich schnell auf 5:1 (8.) ab. Die Führung zur Pause hätte auch höher ausfallen können. Nach dem Wechsel wurde es hektisch. Nach 50 Minuten war der Vorsprung auf 25:23 geschrumpft. Doch dann fanden die Gastgeber vor 2172 Zuschauern zurück in die Spur. Auch weil BHC-Keeper Peter Johannesson in den entscheidenden Momenten da war.

Dagegen kam die Aufholjagd des Ligakonkurrenten VfL Gummersbach bei der TSV Hannover-Burgdorf zu spät. Die Schützlinge von VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson mussten sich am Ende mit 27:28 (9:14) geschlagen geben. Der Anschlusstreffer zum Endstand, der vier Sekunden vor dem Ende fiel, kam zu spät.

Besonders vor der Pause zeigten die Oberbergischen zunächst eine schwache Leistung. Beim zwischenzeitlichen 6:14-Rückstand nach 26 Minuten sah es nach einer bitteren Pleite aus. Doch dann fing sich das Team. Ohne allerdings den Niedersachsen auf den Pelz zu rücken. Nach 52 Minuten lagen die Gäste immer noch mit 20:27 im Rückstand. Doch dann ging es hin und her, und in der Schlussphase schmolz der Vorsprung der Gastgeber zusammen, die sich aber ins Ziel retteten.

Bereits an diesem Sonntag geht es sowohl für den BHC als auch für den VfL bereits weiter. Der Bergische HC hat dabei allerdings eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen. Um 16.05 Uhr ist das Team beim Deutschen Meister SC Magdeburg zu Gast. Dieser liegt aktuell mit zwei Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz in der Tabelle hinter dem THW Kiel. Für eine erfolgreiche Titelverteidigung darf sich der SCM keinen Ausrutscher mehr leisten. Dagegen stehen die Gummersbacher vor einer lösbaren Aufgabe. Sie empfangen zeitgleich in der Schwalbe-Arena den HC Erlangen.

In der Fußball-Regionalliga empfängt der Tabellendritte Wuppertaler SV an diesem Freitag den Meister und Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Der Ansturm der Fans beim Spitzenspiel wird sich aber in Grenzen halten. Hauptgrund ist, dass die Partie um 19 Uhr im Niederrheinstadion in Oberhausen angepfiffen wird.