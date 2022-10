BHC gegen Göppingen

Die personelle Lage hat sich bei den Handballern des Bergischen HC weiter zugespitzt. Keine idealen Voraussetzungen also für die zweite Runde des DHB-Pokals, in welcher der Bundesligist an diesem Donnerstag um 19 Uhr in der Klingenhalle den Ligarivalen Frisch Auf Göppingen empfängt. Ein Wiedersehen gibt es mit David Schmidt, der in der vergangenen Saison noch für den BHC gespielt hat.