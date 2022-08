BHC feiert Turniersieg mit Rumpftruppe

Der BHC ging mit einem arg zusammengeschrumpften Kader ins Rennen.

Handball-Bundesligist Bergischer HC hat an diesem Wochenende in Hessen das Turnier um den Linden-Cup gewonnen. Nach dem 27:27 (12:15)-Remis am Freitagabend gegen den Bundesliga-Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen wurde am Samstag dann der Ligarivale HSG Wetzlar mit 31:30 (13:13) bezwungen. Dabei war der BHC mit einem arg zusammengeschrumpften Kader ins Rennen gegangen.

Neben den langzeitverletzten Csaba Szücs, Fabian Gutbrod und Djibril M´Bengue fielen auch Linus Arnesson (Bänderiss), Yannick Fraatz (Knöchelverletzung), Tomas Babak (Leistenprobleme) und Simon Schönningsen (Ellenbogen) aus. Seine Generalprobe bestreitet der Bundesligist am kommenden Freitag (19 Uhr, Halle Neuenkamp) bekanntlich in Remscheid gegen den HC Motor Zaporozhye aus der Ukraine. Nach der Nullnummer am Freitagabend in der Fußball-Regionalliga gegen Alemannia Aachen wird die Stimmung im Lager des Wuppertaler SV immer ungemütlicher. Nach einer erneut überschaubaren Leistung wurde der Unmut der WSV-Fans unter den 3362 Zuschauern deutlich hörbar. Zumal die Gastgeber mit dem Punkt unter dem Strich sogar noch gut bedient waren. pk