Bezirksligisten stehen vor Generalproben

Vor der Saison stehen die letzten Testspiele für die bergischen Bezirksligisten an.

Bergisches Land. Langsam, aber sicher sind auch die Bezirksligisten froh, dass sich die Vorbereitungszeit dem Ende nähert. An diesem Wochenende stehen für die Mannschaften des Fußballkreises Remscheid die Generalproben auf dem Programm.

Im Doppelpack ist der Dabringhauser TV im Einsatz. An diesem Freitag (19 Uhr) geht es zum A-Ligisten SC Heide, am Sonntag (15.30 Uhr) zum A-Liga-Aufsteiger TSV Fortuna Wuppertal. „Das wird dann die richtige Generalprobe“, sagt DTV-Co-Trainer Acar Sar. In der Partie am Freitag hätten dann noch einmal Akteure, die aus unterschiedlichen Gründen bisher wenig Spielpraxis hatten, die Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Beim SSV Dhünn war auch in dieser Woche das Personal ein wenig ausgedünnt. Spielertrainer Dennis Schmidt ist noch bis zum Wochenende im Urlaub. Wie auch der eine oder andere Akteur. „Der Rest hat in den vergangenen Tagen aber gut gearbeitet“, berichtet Fabian Heinrich, der die Einheiten als Co-Trainer übernommen hat. Das letzte Spiel der Vorbereitung bestreiten die Dhünner am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Hackenberg. „Unser Ziel ist natürlich, dass wir uns mit einem Sieg und damit einem guten Gefühl aus der Vorbereitungszeit verabschieden“, erklärt Heinrich.

Ein Hattrick innerhalb von neun Minuten (11./17./20.). Nicht nur Ismet Can Agadakmaz zeigte sich beim 7:1 (5:1)-Erfolg des SC Ayyildiz Remscheid gegen die 2. Mannschaft des FC Remscheid in Torlaune. Allerdings wollte SCA-Coach Furkan Köstereli dies nicht überbewerten: „Für uns ist es wichtig, dass sich das Team einspielt.“ Damit spielt er darauf an, dass es einen großen personellen Umbruch gab. Außerdem gaben sich bisher die Urlauber die Klinke in die Hand. Die weiteren Treffer gegen den FCR II erzielten Osman Öztürk (37./44.), Marco Brausen (80.) und Ngoy Mbaba (90.). Für die Gäste traf Lutonda Ntiti (21.). Der letzte Test vor dem Saisonstart steigt am Sonntag (14 Uhr, Honsberg) gegen Genclerbirgli Opladen.

Carlos Dantas, der Abteilungsleiter des SSV Bergisch Born, hat eine Namensliste parat, die Bände spricht. Fynn Müller, Jannick Hofmeister und Ruben Schmitz-Heinen sind krank. Luca Dantas, Ferat Sari, Pascal Schmid und San Diego Siebel sind verletzt. Und Marin und Nico Postic sowie Aleksandar Stanojevic sind im Urlaub. Aus diesem Grund sei klar, dass die aktuelle Situation recht schwierig sei. Und auch die 2:4 (0:2)-Niederlage im Test beim VfR Wipperfürth sei erklärbar. Francesco Di Donato (69.) und Tobias Schäfer (71.) konnten sich zumindest in die Torschützenliste eintragen. „In den nächsten Tagen ist langsam eine Verbesserung in Sicht“, betont Dantas. Allerdings bleibt die personelle Situation auch vor dem Test am Sonntag (15.30 Uhr, Born) gegen die TG Hilgen weiter sehr angespannt.

Lesen Sie auch: Am ersten Spieltag kommt es zum Derby

Weitere Themen aus dem Sport der Region.