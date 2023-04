SC 08 Rade: Spannung bleibt erhalten

Bezirksliga: So lief das Spiel SC 08 gegen HSV Langenfeld - mit Stimme von Trainer Zdenko Kosanovic.

Radevormwald. -pk- Sie scheinen es so zu wollen. „Die Jungs setzen wohl weiter auf Spannung im Abstiegskampf“, erklärte Zdenko Kosanovic, der Trainer des SC 08 Radevormwald, nach der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den HSV Langenfeld.

Die sei aus der Sicht des Coaches völlig unnötig gewesen. „Weil wir vor der Pause eine der besten Leistungen seit Wochen gezeigt haben.“

Allerdings vergaßen die Rader da, die nötigen Tore zu machen. Immer wieder scheiterten sie in 1:1-Situationen am gegnerischen Torhüter.

Dann kam, was kommen musste. Nach einem Schuss von der Strafraumgrenze landete der Ball am Rader Pfosten, sprang zu einem Langenfelder zurück, der nur noch einschieben musste (31.). Nach der Pause verloren die Gastgeber den Faden. „Es wurde chaotisch“, berichtet der Coach, der noch weitere Möglichkeiten seines Teams sah. Den Schlusspunkt setzte aber der HSV bereits nach knapp einer Stunde.

Auch interessant: Englische Woche in der Kreisliga A: Das sind die Partien