Besonnenheit soll wieder Trumpf sein

HGR will in der Oberliga in Wesel gewinnen. TuS muss in der Verbandsliga harzfrei spielen.

Von Andreas Dach

Oberliga: HSG Wesel – HG Remscheid (So., 16 Uhr). Bei der HGR haben sie ein paar explosive Typen in ihren Reihen. Handballer, die auf Provokationen des Gegners gerne schon mal reagieren. Oder sich von vermeintlich falschen Pfiffen des Schiedsgerichts aus dem Rhythmus bringen lassen. Das hat im Laufe der Saison schon ein paar Punkte gekostet, weil dadurch Konzentration verloren geht. Wäre sicher auch am vergangenen Wochenende beim engen Duell mit dem TSV Aufderhöhe so gewesen, hätte nicht eine gänzlich andere Mannschaft auf dem Feld gestanden. Eine besonnene nämlich, die sich auf keinerlei Scharmützel mit dem bergischen Nachbarn einließ.

Eins der Erfolgsrezepte, die Spielertrainer Lukas Steinhoff höchst erfreut zur Kenntnis genommen hat. Daran will die HGR anknüpfen, wenn es am Sonntag in die Hansestadt am unteren Niederrhein geht. Steinhoff wird keine Veränderungen vornehmen. Muss er auch nicht – stehen bis auf ihn selbst doch alle Spieler zur Verfügung. Auch wenn sich der sportlich Verantwortliche nun beim Hallenfußball vor einigen Tagen doch keinen Bänderriss zugezogen hat, wird er nach Möglichkeit kein Risiko eingehen. Zumal es sich bei der Blessur an der äußeren Wade möglicherweise um einen Muskelfaserriss handelt. Da kann mit etwas Pech schnell etwas Langwieriges bei rauskommen.

Als grün und blau beschreibt Steinhoff die betroffene Stelle. Und als „superdruckempfindlich“. Druck will die HGR auch gegen einen zuletzt etwas schwächelnden Gegner ausüben. Dabei auf seine zuletzt formidable Abwehr setzen. „Wenn wir den Gegner unter 25 Toren halten, können wir etwas mitnehmen“, glaubt der Spielertrainer. Im Hinspiel bereiteten Wesels variabler Rückraum und der Kreisläufer der HGR Probleme, die man diesmal möglichst vermeiden möchte.

Bis Ende des Monats soll übrigens der Kader für die kommende Saison stehen. Gefahndet wird noch nach einem Linkshänder und einem Kreisläufer.

Verbandsliga: DJK Unitas Haan II – TuS Wermelskirchen (Sa., 17.30 Uhr). Seit Sonntag ist klar: Frank Berblinger bleibt dem TuS auch in der kommenden Saison als Trainer erhalten. Sicher eine kluge Entscheidung, weil man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass am Schwanen etwas heranwächst. „Wichtig ist, dass die Mannschaft mit Ausnahme von Christian Rother zusammenbleibt“, verdeutlicht Berblinger seine Beweggründe. Er hatte auch andere Angebote, sieht aber „gutes Potenzial“ bei seinem Kader, der noch um zwei bis vier Spieler verstärkt beziehungsweise ergänzt werden soll.

„Wir müssen in der Breite besser aufgestellt sein“, findet Berblinger. Zunächst aber soll die aktuelle Saison erfolgreich beendet werden und nach Möglichkeit im zweiten Platz münden. Dazu sollte man mit bestem Kader in der Halle an der Adlerstraße gewinnen, wo die Nutzung von Harz strikt untersagt ist. Eine erhebliche Umstellung, die laut Berblinger „aber keine Ausrede sein soll“. Mit einem Sieg würde man beste Werbung für das nachfolgende Heimspiel gegen Kettwig machen. Vierter gegen Zweiter – das hätte doch etwas.

Verbandsliga: MTG Horst – HSG Rade/Herbeck (So., 17 Uhr). Die Abschiedstournee hat für die HSG längst begonnen, auch wenn man das in Rade sicherlich nicht so gerne liest. Fakt ist: Selbst Superoptimisten halten den Klassenerhalt inzwischen für völlig unrealistisch. Ein Hintergrund, vor welchem man die Fahrt nach Essen sicher ein wenig entspannter und freier von Druck antreten kann.

Trainer Markus Eigenbrod hat längst die Marschroute ausgegeben: „Wir wollen die Spiele vernünftig bestreiten und vielleicht den einen oder anderen Sieg einfahren.“ Im Hinspiel gegen die heimstarke MTG verlor man knapp

VORAUSBLICK OBERLIGA Weiter geht es für die HGR mit dem Heimspiel gegen die DJK Unitas Haan (18.3., 19 Uhr, Neuenkamp), ehe eine Woche später (25.3., 18.30 Uhr) die Partie bei Mettmann Sport auf dem Programm steht. VERBANDSLIGA Die HSG spielt am 19.3. (17 Uhr) bei TuRa Altendorf, empfängt am 25.3. (18 Uhr) den HSV Dümpten. Der TuS muss gegen den Kettwiger SV (19.3., 17 Uhr) ran, dann bei der TG Cronenberg (25.3., 18 Uhr).

mit drei Toren Differenz. Und diesmal? Kevin Breuer hat eine Grippe, könnte ausfallen. Tobias Weber hat zwar seine Daumenverletzung auskuriert. Sein Comeback könnte aber an einer „Zahngeschichte“ (Eigenbrod) scheitern.