Bergstädter streifen Nervosität ab

Jetzt steigen auch die Soldaten, der WTV und der ATV in die Saison in die Saison in der Handball-Landesliga ein.

Von Lars Hepp

TSV Aufderhöhe II – HSG Rade/Herbeck (Sa., 16.15 Uhr). Nach dem holprigen aber durch das 24:20 gegen Witzhelden siegreichen Saisonstart wollen sich die Bergstädter jetzt weiter steigern. „Es waren zu Beginn alle sehr nervös. Ich hoffe, dass wir das jetzt ablegen können“, sagt Trainer Björn Frank vor der schweren Auswärtspartie in Solingen-Aufderhöhe. Für die Klingenstädter ist es nach dem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga auch die erste Partie, vergangenes Wochenende wurde nur zugeschaut. Christopher Bartsch und Christian Rother kehren in den Kader zurück. Dafür wird Frank auf Niklas Krause und Max vom Werth aus unterschiedlichen Gründen verzichten müssen.

TV Witzhelden – HC BSdL (So., 15 Uhr). Mit einer Woche Verspätung greifen die Soldaten-Handballer in die Saison ein. Durch die Corona bedingte Verlegung geht es für die Mannschaft um Spielertrainer Roman Warland nun nach Witzhelden. „Wir freuen uns auf den Start und wissen, dass es beim TVW niemals einfach ist, die Punkte mitzunehmen“, weiß Warland noch aus seiner Zeit in Radevormwald. Die Mannschaft aus dem Höhendorf durfte in Rade bis zum 20:20 in der Schlussphase auf Zählbares hoffen.

Den vom Bergischen HC II gekommenen Neuzugang Alex Breenkötter hat es richtig erwischt, sein Einsatz ist wohl auszuschließen. Dazu hat Warland derzeit noch drei angeschlagenen Akteure, die aber zum Ende der Woche wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren wollen und wahrscheinlich für ein Mitwirken bereitstehen.

Bergische Panther III – HSV Solingen-Gräfrath (So., 15 Uhr, Schulberghalle). Den Start in die neue Runde hatte sich die Panther-Dritte definitiv anders vorgestellt, die klare 29:42-Niederlage in Remscheid wirkte auch unter der Woche noch nach. „Wir haben das ausführlich angesprochen und wollen nun mit einer ganz anderen Einstellung ins erste Heimspiel gehen“, betont Trainer Angelos Romas. Mit dem Aufsteiger aus Solingen-Gräfrath kommt ein nahezu unbeschriebenes Blatt nach Burscheid, die Premiere fiel für die Klingenstädter mit 33:24 gegen den MTV 61 Elberfeld, den anderen Neuling aus der Bezirksliga, sehr erfreulich aus. Urlauber Magnus Merten und Samuel Arndt (Knie) werden ausfallen, dafür ist Kian Schütte wieder zurück im Kader.

DJK Unitas Haan III – Wermelskirchener TV (So., 17.15 Uhr). Auch die Wermelskirchener fiebern dem Saisonstart entgegen, nachdem am vergangenen Wochenende wegen der Kirmes spielfrei war. Bei der neuformierten Haaner Drittvertretung wollen die Schützlinge von Trainer Michael Renner eine erste Visitenkarte abgeben. „Wir haben überhaupt keine Ahnung, was uns dort erwarten wird“, sagt der neue WTV-Coach, der zum Auftakt gleich auf vier Kräfte verzichten muss. Die beiden Urlauber Felix Wirths und Joshua Dahm sowie die verletzten Kevin und Nils Siebert fallen aus. Für die Haaner lief die Premiere jedoch alles andere als positiv, beim Wald-Merscheider TV setzte es eine herbe 17:28-Packung.

ATV Hückeswagen – HG Remscheid II (So., 19 Uhr, Sporthalle Brunsbachtal). Das Derby zwischen dem ATV und dem ersten Tabellenführer aus Remscheid verspricht schon viel Spannung. „Das wird für uns sicherlich weitaus schwerer als die erste Partie“, glaubt Remscheids Trainer Fabian Flüß, der gerade großen Respekt vor der aggressiven Hückeswagener Abwehr hat. Zudem komme auf seine Defensivabteilung Schwerstarbeit zu. So gelte es speziell, sich auf den früheren HGR-Rückraumspieler Tobias Bonekämper einstellen. In personeller Hinsicht kann Flüß seine beste Besetzung aufbieten.

Bei den Hückeswagenern dagegen werden in Philipp Borisch und Niklas Schotters zwei Kräfte fehlen. Der Einsatz von Torhüter Daniel Friedrichs (Knie) und Til Kuhlwilm (krank) ist zudem fraglich.

Haaner Fusion

Während zu dieser Saison der Haaner TV von der Bildfläche verschwunden ist, kommt die DJK Unitas Haan mit deutlich mehr Mannschaften daher. Dies hat einen simplen Grund: Die Seniorenteams des Turnvereins sind zur DJK übergegangen, die damit in Ober-, Verbands-, Landes- und Bezirksliga vertreten ist. Bei den Frauen gab es diese Kooperation als HSG Adler Haan schon in den vergangenen fünf Jahren, aber auch daraus ist nun die DJK geworden.

Mehr Nachrichten aus dem bergischen Sport gibt es hier.